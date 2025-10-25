SEA Games 33 không hoãn, chỉ điều chỉnh sau khi Vương thái hậu Thái Lan qua đời

Thái Lan sẽ không hoãn SEA Games 33, nhưng đưa ra vài điều chỉnh để phù hợp với quốc tang - Ảnh: THAIRATH

Hôm 24-10, đất nước Thái Lan nhận tin buồn khi Vương thái hậu Sirikit qua đời ở tuổi 93. Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã chỉ thị tổ chức quốc tang, với nghi lễ trang trọng và danh dự cao nhất theo truyền thống Hoàng gia.

Linh cữu Vương thái hậu sẽ được an trí tại Điện Dusit Maha Prasat trong Hoàng cung Bangkok, nơi Hoàng gia và công chúng sẽ đến bày tỏ lòng kính trọng.

Nhà vua cũng đã ban hành thời gian quốc tang kéo dài một năm dành cho Hoàng gia và các quan chức thuộc Hoàng triều, bắt đầu từ ngày 24-10.

Theo báo chí Thái Lan, các hoạt động giải trí, thể thao cũng được yêu cầu phải giảm quy mô hoặc thậm chí bị hủy bỏ trong thời gian quốc tang. Chính điều này khiến SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan có nguy cơ bị trì hoãn.

Một số tin đồn cho biết đại hội thể thao lớn nhất khu vực ASEAN có thể được dời sang năm 2026, hoặc thậm chí có thể bị hủy, không tổ chức.

Tuy nhiên hôm 25-10, ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, đã lên tiếng trấn an. Ông cho biết SEA Games 33 vẫn sẽ được tổ chức theo đúng với lịch trình.

Dù vậy sự kiện này vẫn buộc có một số sự điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh, cũng như để bày tỏ sự cung kính dành cho Vương thái hậu quá cố. Ông Sirilathayakorn cho biết hình thức của lễ khai mạc và bế mạc SEA Games sẽ được thay đổi. Còn lại việc tổ chức thi đấu sẽ vẫn diễn ra như bình thường.

Bên cạnh SEA Games, các sự kiện thể thao trong nước của Thái Lan cũng sẽ có vài sự thay đổi. Đơn cử như Giải bóng đá vô địch quốc gia của nước này (Thai-League) sẽ phải tổ chức một phút mặc niệm trước mỗi trận đấu.

Cầu thủ và trọng tài phải đeo băng đen để bày tỏ lòng tiếc thương. Và các CĐV được yêu cầu không mang các vật dụng tạo ra tiếng ồn như trống, kèn vào sân.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: tuoitre.vn