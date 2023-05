Sau vụ bé 3 tuổi gãy chân, Ngôi Nhà Xanh lại bị phụ huynh tố bạo hành bé 4 tuổi

Từng xảy ra vụ bé 3 tuổi gãy chân trong lớp Trước đó, chị Nguyễn Hoa Phượng (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng từng phản ảnh con trai chị là cháu P.N. (sinh năm 2020) bị chấn thương vào ngày 17-2 tại cơ sở mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2. Chị Phượng tố cơ sở mầm non này vô trách nhiệm trong việc tìm nguyên nhân bé N. bị gãy chân và gửi đơn tố cáo tới UBND quận Bắc Từ Liêm và Phòng Giáo dục quận Bắc Từ Liêm. Ngày 11-4, UBND phường Cổ Nhuế 1 đã ra văn bản thông báo yêu cầu cơ sở mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2 chấm dứt ngay hoạt động tiếp nhận, trông giữ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tháo dỡ toàn bộ hệ thống biển hiệu, quảng cáo có liên quan đến cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1, Ngôi Nhà Xanh 2. Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở mầm non này thông tin ngay đến toàn thể phụ huynh học sinh và giáo viên, nhân viên của cơ sở về việc cơ sở mầm non này phải đóng cửa. Tuy nhiên cơ sở vẫn hoạt động cho đến nay.