Sau tai nạn giao thông, một người nghi là phó cục trưởng lái xe bỏ chạy

Ngày 18-1, lực lượng CSGT Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ va chạm giữa 2 ôtô, nghi liên quan phó cục trưởng của 1 cơ quan tại Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 tối 17-1, trên đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Pleiku xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe bán tải và xe con 5 chỗ do anh N.T.D (trú TP Pleiku) điều khiển.

Chiếc xe 5 chỗ bị hư hỏng sau khi va chạm với xe bán tải

Sau khi xảy ra va chạm, xe 5 chỗ bị hư hỏng phần đuôi. Chủ xe 5 chỗ yêu cầu chủ xe bán tải giải quyết.

Tuy nhiên, chủ xe bán tải đã lái xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường của TP Pleiku, thậm chí vượt đèn đỏ tại ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ.

Việc này đã được chủ xe 5 chỗ nhờ người quay clip lại. Cuối cùng, xe bán tải chạy đến đường Thế Lữ, phường Hội Phú, TP Pleiku, người đàn ông trên xe vào trong nhà khóa cửa lại. Ngay cả khi lực lượng CSGT có mặt để làm việc, ông này cũng không mở cửa.

Your browser does not support the video tag.

Sau khi xảy ra va chạm, xe bán tải bỏ chạy, vượt đèn đỏ. Chủ xe 5 chỗ đã nhờ người đuổi theo quay clip lại.

Người đàn ông lái xe bán tải nêu trên nghi là phó cục trưởng 1 cơ quan tại tỉnh Gia Lai. Phóng viên đã liên hệ qua điện thoại để nắm thông tin về vụ việc nhưng ông này không bắt máy.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động