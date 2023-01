Phó giám đốc Công an Đồng Nai giữ chức phó cục trưởng Cục An ninh đối ngoại

Lãnh đạo tỉnh, Công an Đồng Nai tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Xuân Thao - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 10-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Xuân Thao - phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đến nhận nhiệm vụ tại Cục An ninh đối ngoại, giữ chức vụ cục phó cục này kể từ ngày 10-1.

Trước đó, vào tháng 11-2019, ông Nguyễn Xuân Thao lúc đó là trưởng phòng tham mưu của Cục An ninh đối ngoại đã được điều động về làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cùng thời điểm bổ nhiệm ông Vũ Hồng Văn làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian công tác ở Đồng Nai, đại tá Thao phụ trách công tác an ninh trên địa bàn.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - chúc mừng đại tá Nguyễn Xuân Thao nhận trọng trách mới. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của đại tá Nguyễn Xuân Thao trong nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Hà My

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ