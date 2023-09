Sau sắp xếp, Công an tỉnh Quảng Nam giảm 4 phòng

Ngày 5-9, Công an tỉnh Quảng Nam công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy và điều động, bố trí cán bộ theo Đề án số 19, Phương án số 01, Kế hoạch số 304 của Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao quyết định điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát kinh tế (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường); sáp nhập Phòng Cảnh sát đường thủy vào Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát giao thông); sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh. Đồng thời, công bố quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng tương ứng với các đơn vị mới được sáp nhập.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng trao quyết định điều động đối với 18 lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương; quyết định điều động, bố trí lãnh đạo cấp đội và cán bộ chiến sĩ các đơn vị sáp nhập đến nhận công tác tại công an các đơn vị, địa phương khác.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao Quyết định của Đảng ủy Công an tỉnh cho 2 tổ chức cơ sở đảng. Ảnh: Công an Quảng Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh thực hiện Đề án số 19, Phương án số 01, Kế hoạch số 304 của Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an về nguyên tắc, định hướng bố trí, sắp xếp cán bộ, lãnh đạo chỉ huy; tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, trên cơ sở nhận xét, đánh giá đúng cán bộ về phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác; tổ chức thực hiện Đề án, Phương án với phương châm tích cực, khẩn trương nhưng chắc chắn, hạn chế sự xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của từng đơn vị...

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu công an các đơn vị liên quan trực tiếp đến việc sáp nhập, tổ chức lại, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để triển khai ngay các nhiệm vụ công tác chuyên môn; các lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ được điều động hoặc sắp xếp bố trí theo mô hình tổ chức mới tiếp tục ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị…

Đại tá Nguyễn Hà Lai làm Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam Cũng trong ngày 5-9, tại Công an tỉnh Quảng Nam, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Hà Lai (bìa phải) cùng thượng tá Phạm Văn Sơn và Nguyễn Thị Xuân Tiên nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam Ảnh: Công an Quảng Nam Ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã trao quyết định chuẩn y đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Nguyễn Chín cũng trao quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ định thượng tá Phạm Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và thượng tá Nguyễn Thị Xuân Tiên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

