Sau ồn ào với nữ MC, Thương Tín đi diễn và được khán giả bỏ tiền vào áo

Thời gian qua, nghệ sĩ Thương Tín vướng phải lùm xùm xoay quanh số tiền được khán giả tặng với một nữ MC. Sự việc khiến cho khán giả chú ý khi cả hai bên đều đưa ra câu trả lời trái ngược nhau.

Mới đây, Thương Tín đi diễn trở lại dù ồn ào với nữ MC vẫn chưa được giải quyết. Được biết tài tử một thời được mời tham gia biểu diễn trong một lễ khai mạc tại Gia Lai. Xuất hiện trên sân khấu, ông vẫn nhận được khá nhiều sự yêu thương và cổ vũ của khán giả.

Chia sẻ với VTC News, nhạc sĩ Tô Hiếu - người đang hỗ trợ cho Thương Tín cho biết sự kiện này được diễn ra vào cuối tuần qua tại Gia Lai. Thương Tín nhận lời biểu diễn hát cho lễ khai mạc này với cát-sê 5 triệu đồng.

"Thương Tín vừa hoàn thành xong đêm diễn khai mạc tại Gia Lai. Ông vẫn nhận được sự thương mến của khán giả nơi đây. Thậm chí nhiều người còn không tin Thương Tín còn sống nên vây quanh và xin chụp hình.

Trước đây Thương Tín từng về đây đóng phim. Có lẽ vì điều đó nên khán giả rất thương mến ông vì đã rất lâu rồi mới được gặp lại", nam nhạc sĩ kể.

Thương Tín đi diễn tại Gia Lai sau ồn ào bị nữ MC giật tiền.

Tô Hiếu cũng tiết lộ Thương Tín được rất nhiều bà con tặng tiền. Nhiều người thậm chí còn nhét hẳn vào áo của ông.

"Khi đang hát, Thương Tín cũng được nhiều khán giả lên tặng bông gắn tiền. Toàn bộ số tiền này Thương Tín được giữ lại hết. MC chương trình chỉ ra cảm ơn và không hề lấy bất cứ thứ gì. Khi xuống sân khấu, Thương Tín còn được nhiều bà con tặng thêm" - nhạc sĩ Tô Hiếu nói thêm.

Tô Hiếu cũng chia sẻ tổng số tiền được khán giả tặng anh cũng không nắm rõ vì tất cả Thương Tín đều giữ hết.

Nói thêm về việc giải quyết ồn ào với nữ MC Ruby, Tô Hiếu cho biết trong nay mai sẽ yêu cầu Thương Tín gọi điện trực tiếp để "ba mặt một lời".

Nam nhạc sĩ cho biết hai bên sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện ổn thoả, tránh gây ra những tai tiếng không đáng có.

Thương Tín được khán giả tặng bông có gắn tiền.

Trước đó, nghệ sĩ Thương Tín là khách mời trong một buổi tiệc thôi nôi. Tài tử một thời lên biểu diễn và được khán giả tặng những bông hoa có gắn tiền. Tuy nhiên theo lời nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ thì số tiền này bị nữ MC trong chương trình lấy lại với lý do phải chia đều cho bộ phận âm thanh và ban nhạc.

Điều này khiến cho Thương Tín bức xúc. Thậm chí ông khẳng định bị nữ MC giật tiền trên tay và thề độc về việc không được chia thêm một đồng nào từ số tiền được tặng.

Tuy nhiên sự việc trở nên lùm xùm khi MC Ruby - người được nhắc đến trong sự việc lên tiếng khẳng định sự việc không phải như thế.

Chia sẻ với PV VTC News, MC Ruby nói cô bị oan và không biết làm cách nào để rửa được nỗi oan ức này. Cô khẳng định đã tự đưa tiền kính cẩn vào tay của Thương Tín và nói rằng "Ruby gửi chú" sau khi nam tài tử diễn xong.

Nữ MC cũng tiết lộ từ khi sự việc diễn ra, cô đã chủ động liên hệ với Thương Tín nhiều lần để làm rõ sự việc. Thương Tín luôn báo bận không ra gặp nhưng lại luôn có những phát ngôn sai lệch gây ảnh hưởng tới cô.

MC Ruby cũng cho biết thêm thời gian qua cô đã yêu cầu trích xuất camera để làm rõ trắng đen, tuy nhiên phía nhà hàng từ chối vì nói không có camera bên trong sảnh tiệc.

Tác giả: TÙNG THANH

Nguồn tin: vtc.vn