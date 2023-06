Thương Tín bức xúc khi được khán giả tặng hàng chục triệu đồng nhưng không được giữ lại

Sau một thời gian bệnh tật, nghệ sĩ Thương Tín giờ khoẻ hơn nên khá bận rộn với công việc chạy show ca hát.

Nhạc sĩ Tô Hiếu vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất của Thương Tín trong một đêm diễn. Có thể thấy, dù thân hình vẫn khá gầy gò nhưng nam nghệ sĩ nay đã tươi tắn hơn, không còn lộ rõ dáng vẻ tiều tụy như trước.

Bên cạnh đó, việc diện trang phục chỉn chu trên sân khấu cũng giúp NS Thương Tín trông phong độ hơn nhiều.

Trong lần xuất hiện này, khán giả đã có những hành động thể hiện sự yêu mến với nghệ sĩ Thương Tín như tặng hoa có gắn tiền, xin chụp ảnh. Ông cũng đã vui vẻ giao lưu và hát hết mình để phục vụ những người hâm mộ.

Your browser does not support the video tag.

Thương Tín dành được nhiều tình cảm của khán giả khi đi diễn.

Chia sẻ với PV VTC News, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thương Tín vừa hoàn thành xong đêm diễn cho một buổi tiệc thôi nôi vào tối 29/6. Ông thể hiện 2 ca khúc Hoa Trinh Nữ và Bài Tango cho em.

Thương Tín được rất nhiều khán giả tặng những bông hoa có gắn tiền khi biểu diễn. Số tiền này có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ số tiền này bị người của chương trình giữ lại khiến tài tử một thời khá buồn.

"Khi biểu diễn, Thương Tín được khán giả tặng rất nhiều hoa, ước tính cả chục triệu đồng. Thương Tín nghĩ đó là khán giả thương mình, muốn tặng thêm cho mình. Tuy nhiên khi vừa xuống sân khấu, nữ MC đã đi tới lấy hết và nói số tiền này là của phía chương trình. Thương Tín không tiếc vì số tiền đó, nhưng tiếc vì đó là tình thương khán giả dành cho ông. Thương Tín cảm thấy khá buồn về hành động đó", nam nhạc sĩ kể.

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, người mời show cũng có nói ngoài cát-sê 5 triệu đồng thì sẽ thưởng thêm cho Thương Tín 700 ngàn đồng từ tiền tặng của khán giả. Tuy nhiên cuối cùng ông cũng không nhận được số tiền thêm nào.

"Lúc đó Thương Tín tỏ ra khá buồn, tuy nhiên tôi cũng nói bỏ qua nên cả hai anh em quyết định đi về sau khi diễn xong", nam nhạc sĩ nói thêm.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và Thương Tín.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng chia sẻ hiện anh vẫn nhận show đi hát tiệc và đóng phim cho Thương Tín. Khi đi hát, ông vẫn chỉ nhận thù lao 5 triệu đồng cho mỗi suất diễn. Thời gian qua, Thương Tín cũng đã quay xong một MV ca nhạc. Tuy nhiên do có một số vấn đề về không hay về ê-kíp nên hiện MV vẫn chưa được phát hành.

Nói về mức thu nhập mỗi tháng của Thương Tín, Tô Hiếu tiết lộ số tiền này không ổn định vì còn phụ thuộc vào số lượng show mỗi tháng. Hiện tại, Tô Hiếu cũng đã nhận thêm 3 show biểu diễn cho Thương Tín trong thời gian tới. Nam nhạc sĩ cũng động viên đàn anh giữ gìn sức khoẻ để tập trung cho công việc.

Ngoài ra, dự án phim sitcom hiện cũng đã hoàn thiện được phần kịch bản. Trong thời gian tới, Thương Tín sẽ bắt đầu quay những tập đầu tiên.

Cách đây không lâu, Thương Tín cũng đã tổ chức một đêm nhạc riêng để tri ân những khán giả đã theo dõi, thương yêu mình.

Nói về đêm nhạc ý nghĩa này, Thương Tín chia sẻ: "Qua đợt dịch vừa rồi có nhiều người khổ, mình cũng là người khổ. Tuy nhiên, mình thấy những người nghệ sĩ khác còn khổ hơn mình. Nên bản thân mình giúp được gì cho những người nghệ sĩ đó thì làm".

Tác giả: TÙNG THANH

Nguồn tin: vtc.vn