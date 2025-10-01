Sau mưa bão, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đối mặt với lũ quét, sạt lở

Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 30/9 đến 7 giờ ngày 01/10), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Chiềng Nơi 119,2mm (Sơn La); Yên Thế 153mm (Lào Cai); Cao Bồ 2 198,6mm (Tuyên Quang); Hương Nhượng 2 159,4mm (Phú Thọ); Đồng Quang 227mm (Thái Nguyên); Tri Phương 137,6mm (Cao Bằng); Quyết Thắng 73,9mm (Lạng Sơn); Hiệp Hòa 143,4mm (Bắc Ninh); Lương Ngoại 175,6mm (Thanh Hóa); Tam Hợp 2 154,4mm (Nghệ An)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Nghệ An từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Các khu vực nêu trên vẫn có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 24 giờ tới (Thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Phú Thọ cấp 2; Tuyên Quang cấp 3. 5. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV