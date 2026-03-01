Đình Bắc lại nhận thêm tin không vui

CAHN tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng khi có chiến thắng 2-1 trên sân của Ninh Bình ở vòng 16 V.League 2025/26. Trận thắng quan trọng này giúp đội bóng lực lượng vũ trang có 38 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 4 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đấu. Dù vậy, niềm vui của CAHN không thực sự trọn vẹn khi họ liên tục nhận những tin không vui về nhân sự.

Đầu tiên là chấn thương cơ bắp của tiền đạo chủ lực Alan Grafite. Chân sút người Brazil nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần, khiến hàng công CAHN chịu tổn thất lớn ở giai đoạn quan trọng của mùa giải. Chưa dừng lại, HLV Polking cũng sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Đình Bắc ở trận đấu bù vòng 13 gặp Đà Nẵng vào ngày 22/3 tới.

Tiền đạo 22 tuổi đã nhận đủ 3 thẻ vàng, không thể ra sân ở chuyến làm khách trên sân Chi Lăng. Với cá nhân Đình Bắc việc phải lên “khán đài” ở trận tới là thông tin không mấy vui vẻ. Tiền đạo xứ Nghệ đang rất khao khát đi tìm bàn thắng đầu tiên ở sân chơi V.League.

Trở về từ VCK U23 châu Á 2026 cực thành công, Đình Bắc nhận được sự kỳ vọng lớn. Anh thường xuyên được HLV Polking trao cơ hội ra sân trong màu áo CAHN ở các mặt trận. Dù vậy, “vận đen” dường như đang đeo đuổi anh.

Tiền đạo này đóng góp 1 bàn trong trận thắng 4-0 trước Tampines Rover ở lượt đi AFC Champions League Two. Tuy nhiên, không may mắn cho anh là bàn thắng này cuối cùng đã không được tính khi trận đấu bị hủy kết quả, CAHN bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Tới trận lượt về gặp Tampines Rovers, Đình Bắc cũng được ăn mừng nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng sau khi tham khảo VAR vì đồng đội của anh phạm lỗi trước đó.

Trước đó, trong trận đấu với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, tiền đạo xứ Nghệ đã đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng bị trọng tài từ chối bàn thắng vì một đồng đội rơi vào thế việt vị. Ở trận gặp HAGL, Đình Bắc tiếp tục bị cột dọc từ chối bàn thắng. Mới nhất, Đình Bắc tiếp tục “tịt ngòi” dù chơi ấn tượng trong trận lượt về gặp Ninh Bình ở vòng 16.

Tính đến lúc này, Đình Bắc vẫn chưa ghi bàn nào sau khi trở về từ Saudi Arabia. Xa hơn, anh cũng chưa ghi bàn nào ở V.League mùa này. Với việc nhận án treo giò ở trận đá bù, Đình Bắc cần chờ thêm một trận đấu nữa để giải tỏa “cơn khát” bàn thắng ở V.League.

