Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ ra quân giúp Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 10

Nhiều cây xanh bị gãy, đổ tại các trường học được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thu gom

Theo đó, ngày 30/9, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ đã huy động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ giúp Nhân dân và chính quyền phường Vinh Phú, phường Cửa Lò, xã Nghi Lộc, xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) và phường Vũng Áng, xã Thiên Cầm, xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh); xã Nông Cống, xã Hoằng Phú (tỉnh Thanh Hóa) nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra. Tại các điểm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức sơ tán nhân dân, di chuyển tài sản; dọn dẹp cây cối bị đổ gãy, vật cản trên các tuyến đường giao thông huyết mạch đảm bảo giao thông; thu dọn cây cối tại các trường học và nhà dân để các em học sinh sớm trở lại trường học và Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, nhiều nhà dân bị cây xanh đổ, gãy cũng được cán bộ, chiến sĩ đến tận nơi hỗ trợ

Hiện tại, Trung đoàn tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực 24/24h tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng cơ động khi có tình huống phát sinh. Ngoài ra Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ứng phó với hoàn lưu sau bão.

Tác giả: Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn