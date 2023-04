Sau HH Đỗ Hà, Ngọc Trinh diện mốt tả tơi, “hở trên lộ dưới”

Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân hiếm hoi hoạt động showbiz nhiều năm nhưng vẫn luôn giữ được độ hot. Kể từ bộ ảnh hở bạo năm 2011, sau 12 năm, Ngọc Trinh vẫn giữ phong độ là người đẹp… không ngại hở của showbiz Việt.

Vì vậy mỗi dịp hè đến, khi các mỹ nhân Việt đua nhau khoe hình thể bằng những trang phục táo bạo thì Ngọc Trinh không thể đứng ngoài cuộc. Thậm chí, Ngọc Trinh còn đi đầu xu hướng, dám diện những trang phục chẳng giống ai.

Mới đây, Ngọc Trinh chai sẻ bộ ảnh mới nhất của mình kèm dòng chia sẻ:"Có thể chụp ảnh thì cứ chụp, lúc muốn khoe thì cứ khoe. Vì 10 năm sau nhất định chúng ta không thể chụp lại dáng vẻ giống như hiện tại, cứ mạnh dạn ghi lại cuộc đời mình, bởi vì mỗi ngày bạn có mặt trên đời này đều là khoảnh khắc đáng được lưu giữ lại".

Your browser does not support the video tag.

Video Ngọc Trinh diện mốt tả tơi, “hở trên lộ dưới”

Trong ảnh, mỹ nhân Trà Vinh diện kiểu áo mỏng tanh được đục khoét nhiều chỗ kết hợp với mẫu quần rách hai bên ống hở trọn "cặp kiếm Nhật" thon thả.

Ở độ tuổi 34, Ngọc Trinh vẫn khiến nhiều người ganh tị về ganh mặt trẻ trung, hình thể bốc lửa không thua gì thời thanh xuân.

Cô nàng chưa từng tuân theo bất kỳ quy tắc ăn mặc nào mà luôn bắt kịp với xu hướng thời trang hiện đại. Đã từ lâu, anti-fan gần như không thể chê bai được bất kỳ phong cách nào mà mỹ nhân sinh năm 1989 khoác lên người.

Một số hình ảnh ‘tả tơi’ của Ngọc Trinh:

Tác giả: Minh Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn