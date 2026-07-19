Vì sao những cầu thủ lớn tuổi như Lionel Messi lại tỏa sáng ở World Cup 2026?

Cristiano Ronaldo (41 tuổi) vẫn thi đấu xuất sắc tại World Cup 2026

Với các trận đấu diễn ra trong điều kiện nhiệt độ ngột ngạt và các đội phải di chuyển rộng khắp Bắc Mỹ, giải đấu này lẽ ra phải ưu tiên các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, Messi là 1 trong 12 cầu thủ từ 39 tuổi trở lên được chọn vào đội hình tham dự World Cup lần này.

Danh sách này bao gồm một số cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại: Messi (39), Cristiano Ronaldo (41) và Luka Modric (40), cùng với thủ môn người Đức Manuel Neuer (40) và Edin Dzeko (40) của Bosnia & Herzegovina.

Độ tuổi trung bình của các cầu thủ ra sân trong giải đấu này là 28 tuổi và 113 ngày: cao nhất trong lịch sử giải đấu. Từ 24 tuổi + 296 ngày tại World Cup 1930, độ tuổi trung bình đã tăng lên 27 tuổi + 182 ngày vào năm 2010. Kể từ đó, độ tuổi trung bình đã tăng thêm gần 1 năm nữa.

Việc Messi, Modric và Ronaldo vẫn thi đấu xuất sắc ở độ tuổi cuối 30 phù hợp với xu hướng rộng hơn trong thể thao. Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal và Serena Williams đều thách thức những giả định truyền thống rằng các tay vợt tennis hàng đầu sẽ suy giảm phong độ không thể phục hồi sau tuổi 30. Ở tuổi 39, Novak Djokovic vừa lọt vào bán kết Wimbledon. Cầu thủ bóng bầu dục Mỹ, Tom Brady đã chơi trận đấu NFL cuối cùng của mình ở tuổi 45.

Nhiều cầu thủ trong số này đã bị chấn thương mà ở các thế hệ trước, có thể đã chấm dứt sự nghiệp. Nhưng sự bùng nổ tiền bạc trong thể thao chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc các VĐV hàng đầu có động lực - và phương tiện - lớn hơn để kéo dài sự nghiệp của họ.

Việc Messi có mặt trong trận tranh chức vô địch World Cup đã chứng minh những gì các cầu thủ có thể đạt được ngay cả khi bước vào tuổi 40

Những tiến bộ trong y học và khoa học thể thao đã giúp các VĐV kéo dài sự nghiệp, thường bằng cách sử dụng các phương pháp cá nhân hóa cao độ. Ronaldo cho rằng bí quyết trường sinh của mình là thói quen tắm nước đá lúc 3 giờ sáng sau các trận đấu Champions League và sử dụng huấn luyện viên để chăm sóc giấc ngủ.

Chế độ ăn uống cũng được theo dõi kỹ lưỡng hơn bao giờ hết, được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng cầu thủ. Tại các CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh, khoảng 3/4 cầu thủ hiện nay có đầu bếp riêng. Đối với cơ thể người lớn tuổi, vốn dễ bị viêm nhiễm và cần thời gian phục hồi lâu hơn, chế độ ăn giàu polyphenol – có trong sô cô la đen, quả mọng và rau lá xanh - giúp tăng cường sức khỏe và phục hồi.

Khi các VĐV già đi, họ bị suy giảm khả năng hiếu khí. Nhưng tốc độ suy giảm này có thể được làm chậm lại thông qua các phương pháp huấn luyện hiện đại. Hệ thống định vị GPS và theo dõi nhịp tim cho phép các HLV quản lý khối lượng công việc của cầu thủ, giảm nguy cơ chấn thương.

Luka Modric (40 tuổi) vẫn là trụ cột của ĐT Croatia

Những thay đổi về luật cũng khuyến khích các đội bóng đón nhận những tài năng lớn tuổi. Việc nâng từ 3 lên 5 lần thay người mỗi trận, được áp dụng vĩnh viễn từ năm 2022, giúp dễ dàng hơn trong việc bố trí chỗ cho những cầu thủ không còn đủ sức thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Từ năm 2022, số lượng cầu thủ trong đội hình tham dự World Cup cũng tăng từ 23 lên 26 người, một sự điều chỉnh khác khuyến khích các HLV lựa chọn những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao về thể lực.

Tuy nhiên, trong khi các cầu thủ đá chính tại World Cup ngày càng lớn tuổi, thì độ tuổi trung bình của các cầu thủ đá chính ở Premier League và Champions League lại có xu hướng trẻ hơn một chút. Tại Premier League 2025/26, tuổi trung bình của các cầu thủ đá chính là 26 tuổi + 223 ngày; ở vòng bảng Champions League, con số này là 26 tuổi + 252 ngày.

Khi Messi có mặt trong trận tranh chức vô địch World Cup vào đêm Chủ nhật, anh không chỉ thi đấu cho ĐT Argentina. Anh còn muốn chứng minh những gì các cầu thủ có thể đạt được ngay cả khi bước vào tuổi 40.

Tác giả: Kỳ Lâm

Nguồn tin: bongdaplus.vn