Sau 10 năm thi hành Luật hôn nhân và gia đình tại Nghệ An, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết giảm mạnh

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều hoạt động tuyên truyền đa dạng thông qua tổ chức các hội nghị triển khai, tập huấn; cấp phát tờ rơi, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng… Trên cơ sở Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”. Đồng thời, tỉnh đã cụ thể hoá bằng nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân tại các điểm mô hình; lồng ghép chương trình, chính sách dân tộc trong thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cùng với đó, tỉnh đã tiến hành khảo sát tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình cho các đối tượng là cán bộ, công chức và người dân tại 02 huyện miền núi (Con Cuông, Kỳ Sơn), kết quả cho thấy các cán bộ, công chức cơ bản nắm được các quy định của pháp luật hôn nhân gia đình, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này, người dân đã có ý thức tìm hiểu các quy định pháp luật nói chung và pháp luật về hôn nhân và gia đình nói riêng.

Việc đăng ký kết hôn được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo điều kiện kết hôn theo quy định. Từ ngày 01/1/2015 đến 01/7/2025, toàn tỉnh có 248.523 cặp đăng ký kết hôn, trong đó có 245.571 cặp đăng ký kết hôn trong nước, 2.952 cặp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Cũng trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, công tác hòa giải các vụ việc liên quan đến quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận hoà giải 47.811 vụ việc liên quan đến quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình (hoà giải thành 36.576 vụ việc, hoà giải không thành 11.235 vụ việc).

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, các tổ chức xã hội cùng chung tay thực hiện nên tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong những năm gần đây có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, năm 2015, toàn tỉnh có 2094 vụ tảo hôn, 87 vụ cận huyết thống thì tới năm 2025, số vụ tảo hôn giảm xuống còn 95 vụ, số vụ kết hôn cận thuyết thống giảm còn 0 vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thi hành Luật Hôn nhân và gia đình cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như: Tại các vùng nông thôn, những vùng kinh tế khó khăn công tác hoà giải ở cơ sở vẫn luôn được đẩy mạnh, tuy nhiên tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, các tranh chấp phát sinh trong quan hệ hôn nhân và gia đình vẫn diễn ra thường xuyên; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống diễn ra khá phổ biến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các vùng có đồng bào dân tộc Mông, Khơ – Mú. Tại các vùng cao, vùng xa, vùng nông thôn, sự nghèo đói, thất học, không có việc làm, thiếu hiểu biết pháp luật; một số nơi vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và gia đình trong việc hướng dẫn thực thi pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình chưa được đúng mức…

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về hôn nhân gia đình, vai trò của gia đình thông qua các cuộc họp, cuộc thi; tăng cường công tác hoà giải tại cơ sở, xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân. Đối với các gia đình xảy ra tình trạng bạo lực, chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể thường xuyên theo dõi có biện pháp tuyên truyền, giáo dục; giúp đỡ với con chưa thành niên, nhất là những đứa trẻ có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc bị ngược đãi; tạo điều kiện cho các em học tập, vui chơi, ổn định về tâm sinh lý…

