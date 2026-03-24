Sân bay ở Tây Ban Nha bỗng trở thành 'bãi đỗ' của máy bay từ khắp thế giới

Sân bay Teruel ở Tây Ban Nha. Ảnh: Creative Commons

Theo trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, khoảng 20 máy bay của hãng hàng không Qatar Airways đã được chuyển tới sân bay Teruel ở miền Đông Tây Ban Nha.

Theo Euronews, động thái này cho thấy lịch bay của Qatar Airways đang bị thu hẹp đáng kể, khi các hạn chế không phận khiến hoạt động khai thác từ trung tâm trung chuyển tại sân bay quốc tế Hamad (Qatar) bị giới hạn.

Qatar Airways xác nhận với Doha News: “Do những diễn biến đặc biệt hiện nay trong khu vực và tình trạng gián đoạn hoạt động bay nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, Qatar Airways đã điều chuyển một số máy bay tới đỗ tại các sân bay được lựa chọn bên ngoài Qatar. Đây là biện pháp tạm thời và các máy bay sẽ lần lượt được đưa trở lại khai thác khi hoạt động bay dần trở lại bình thường”.

Theo tờ Independent (Anh), Teruel là sân bay nhỏ bé nằm ở vùng nông thôn hẻo lánh của Tây Ban Nha. Còn theo Euronews, sân bay này vốn thuộc sở hữu nhà nước và là một trong những trung tâm bảo dưỡng, “bãi đỗ” máy bay lớn nhất châu Âu.

Trước đây, sân bay Teruel từng đóng vai trò như một “bãi đỗ lớn” cho các máy bay phải ngừng khai thác trong đại dịch COVID-19, thời điểm có khoảng 140 chiếc được lưu giữ tại đây.

Sân bay Teruel có vị trí “đắc địa”, nằm giữa nhiều thành phố lớn của Tây Ban Nha bao gồm Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza và Bilbao. Sân bay Teruel là trung tâm phát triển công nghiệp hàng không và được coi là một trong những địa điểm lớn nhất ở châu Âu về bảo trì, sửa chữa và đại tu.

Trải rộng trên diện tích 540 ha, sân bay có đường băng dài 2.825 m và sức chứa 400 máy bay. Quyết định di dời một số máy bay của Qatar diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang trải qua một trong những biến động lớn nhất trong những năm gần đây.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran ngày 28/2, không phận trên phần lớn khu vực Vịnh Ba Tư đã bị đóng cửa một phần hoặc toàn bộ sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Các hành lang giao thông khu vực quan trọng nối liền châu Âu, châu Á và châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề, buộc các hãng hàng không phải hủy chuyến, chuyển hướng máy bay và chịu chi phí nhiên liệu cao hơn.

Ước tính của ngành cho thấy hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy trên toàn khu vực, với các trung tâm hàng không lớn như Doha, Dubai và Abu Dhabi chịu tác động.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: baotintuc.vn