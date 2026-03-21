Tàu sân bay Pháp bị lộ vị trí vì một thuỷ thủ mê chạy bộ

Le Monde hôm 20/3 đưa tin, một thuỷ thủ phục vụ trên tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle đã sử dụng ứng dụng Strava để ghi lại hoạt động chạy bộ cá nhân. Tuy nhiên, dữ liệu này đã vô tình tiết lộ toạ độ chính xác của con tàu tại thời điểm hoạt động - điều được cho là cấm kị với hoạt động chiến hạm vì có thể bị kẻ thù lợi dụng để lên kế hoạch đánh bom hoặc phục kích.

Cụ thể, hồ sơ công khai trên ứng dụng chạy bộ Strava cho thấy người dùng đã chạy bộ theo vòng tròn trên boong của một con tàu đang di chuyển lúc 10h35 ngày 13/3 tại vùng biển Địa Trung Hải, phía Tây Bắc đảo Cyprus. Việc boong con tàu này đủ rộng cho một người chạy bộ nhiều vòng cho thấy đây nhiều khả năng là một tàu sân bay.

Tàu sân bay Charles de Gaulle (phải) bên cạnh tàu sân bay USS Enterprise của hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

Được biết, tàu sân bay Charles de Gaulle đã hoạt động ở phía Đông Địa Trung Hải kể từ hôm 9/3, một phần trong nỗ lực mà Tổng thống Emmanuel Macron mô tả là thế trận phòng thủ, nhằm hỗ trợ các đồng minh của Pháp trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Strava là ứng dụng phổ biến cho phép người dùng theo dõi quãng đường, tốc độ và lộ trình tập luyện thông qua GPS.

Khi người dùng không thiết lập chế độ riêng tư, các dữ liệu này có thể được công khai, cho phép bên thứ ba truy cập và phân tích. Trong trường hợp này, các chuyên gia cho rằng việc lặp lại các tuyến chạy trên boong tàu đã tạo ra “dấu vết số” đủ để xác định vị trí của tàu sân bay.

Trước đó, dữ liệu từ Strava còn cho thấy người này từng chạy bộ tại Copenhagen (Đan Mạch) vào cuối tháng 2, băng qua một cây cầu từ thành phố Malmo (Thụy Điển), nơi tàu Charles de Gaulle đang neo đậu lúc bấy giờ.

Lực lượng vũ trang Pháp cho biết đang điều tra sự việc và sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Họ nhấn mạnh, các binh sĩ hải quân thường xuyên được cảnh báo về nguy cơ rò rỉ thông tin mật khi sử dụng những ứng dụng như vậy.

Đây không phải lần đầu tiên ứng dụng chạy bộ này làm lộ thông tin nhạy cảm. Năm 2024, Le Monde đưa tin rằng các vệ sĩ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vô tình để lộ thông tin về vị trí của họ khi tháp tùng trong các chuyến công du. Thậm chí, năm 2018, bản đồ của Strava từng tiết lộ vị trí của binh sĩ Mỹ và đồng minh tại Iraq, Syria và Afghanistan.

Tác giả: Kim Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân