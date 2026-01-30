Samsung lập đỉnh mới

Một mẫu chip nhớ băng thông cao của Samsung. Ảnh: Bloomberg.

Samsung Electronics vừa công bố lợi nhuận quý IV/2025 tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tình trạng khan hiếm chip nhớ và nhu cầu trang bị máy chủ AI tăng mạnh.

Doanh thu của Samsung trong quý IV/2025 đạt 65,58 tỷ USD, tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận công ty cũng lập kỷ lục với 13,98 tỷ USD, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước.

Theo CNBC, kỷ lục lợi nhuận trước đây của Samsung được ghi nhận vào quý III/2018, ở mức 12,34 tỷ USD. Các chỉ số kinh doanh quan trọng đều cao hơn ước tính từ giới phân tích.

Lợi nhuận chip nhớ đạt kỷ lục

Samsung vẫn giữ vị thế công ty Hàn Quốc có vốn hóa lớn nhất. Theo báo cáo tài chính được công bố ngày 29/1, lợi nhuận của hãng chủ yếu đến từ mảng kinh doanh chip nhớ, thuộc bộ phận Device Solutions (DS).

Tính riêng mảng kinh doanh chip của Samsung, lợi nhuận quý IV/2025 tăng vọt 470%, đạt mức kỷ lục 11,49 tỷ USD, chiếm hơn 80% tổng lợi nhuận công ty.

Sự khan hiếm dẫn đến xu hướng tăng giá, kéo theo doanh thu chip nhớ băng thông cao và các sản phẩm giá trị gia tăng khác.

Bộ nhớ băng thông cao (HBM) là bộ nhớ sử dụng trong chip phục vụ trung tâm dữ liệu AI. Năm 2025, Samsung chuyển hướng tập trung sang công nghệ này, giữa bối cảnh các công ty chip AI như Nvidia tranh giành đơn hàng HBM, dẫn đến nhu cầu vượt nguồn cung.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 và cả năm 2025 của Samsung Electronics. Ảnh: Samsung.

Khi các hãng chip chuyển hướng sang bộ nhớ hiệu năng cao, thị trường chip phổ thông gặp nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu hụt đẩy giá chip dùng trong máy tính cá nhân và thiết bị di động lên cao.

Điều đó mang đến lợi ích cho các công ty lớn trong ngành như Samsung và SK Hynix. Ngày 28/1, đối thủ của Samsung cũng công bố lợi nhuận quý gần nhất lập kỷ lục.

"Quý I/2026, bộ phận DS sẽ tiếp tục tập trung vào lợi nhuận bằng cách chú trọng các sản phẩm hiệu năng cao", Samsung cho biết.

Samsung tiết lộ sẽ giao chip nhớ băng thông cao thế hệ mới (HBM4) cho khách hàng ngay trong quý I. Giới phân tích dự đoán những lô chip đầu tiên sẽ được chuyển đến Nvidia.

Thời gian gần đây, Samsung cố gắng bắt kịp đối thủ SK Hynix, nhà cung cấp chip nhớ tiên tiến cho nhiều khách hàng lớn như Nvidia. Năm ngoái, tình trạng chậm trễ nguồn cung ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá cổ phiếu của Samsung.

Nhiều bộ phận gặp khó khăn

Mảng trải nghiệm di động, chịu trách nhiệm kinh doanh smartphone, tablet, thiết bị đeo và một số sản phẩm khác, ghi nhận kết quả yếu hơn trong quý IV/2025.

Cụ thể, lợi nhuận hoạt động của bộ phận còn khoảng 1,33 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 45% so với quý trước.

Samsung cho biết sự sụt giảm đến từ các mẫu smartphone mới không ra mắt rầm rộ, kết hợp sức ép cạnh tranh gay gắt trên thị trường.

Trong quý I/2026, công ty Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường phát triển smartphone tích hợp AI, bao gồm "trải nghiệm AI tác nhân (agentic AI)" trên dòng Galaxy S26 sắp ra mắt.

Samsung cũng đối mặt bối cảnh thị trường cạnh tranh hơn, với áp lực từ các hãng Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị. Lãnh đạo công ty cho biết sẽ ưu tiên lợi nhuận thông qua ổn định chuỗi cung ứng, kiểm soát chi phí thay vì theo đuổi doanh số.

Khan hiếm chip nhớ cũng gây nhiều thách thức cho bộ phận smartphone. Công ty Hàn Quốc cảnh báo giá chip tăng khiến chi phí sản xuất smartphone, màn hình đắt lên. Theo Reuters, dự báo này khiến cổ phiếu Samsung giảm 1,2% trong cùng ngày.

"Tình trạng thiếu hụt đáng kể sản phẩm bộ nhớ diện rộng sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới", Kim Jaejune, Giám đốc phụ trách mảng chip nhớ tại Samsung, cho biết.

Samsung sẽ tiếp tục đẩy mạnh AI trên bản kế nhiệm của Galaxy S25. Ảnh: Bloomberg.

Sohn In-joon, nhà phân tích tại Heungkuk Securities, nhận định xu hướng tăng giá bộ nhớ có thể tác động tích cực đến lợi nhuận chung, song gánh nặng về chi phí bộ nhớ sẽ đè lên mảng kinh doanh di động.

Hồi đầu năm, đồng CEO Samsung TM Roh mô tả tình trạng thiếu chip lần này "trầm trọng chưa từng có", và không loại trừ khả năng tăng giá sản phẩm.

Theo nhà phân tích Ko Yeongmin từ Daol Investment & Securities, chiến lược bảo vệ biên lợi nhuận của bộ phận di động tại Samsung trong năm 2026 sẽ là vấn đề đáng quan tâm.

Mảng kinh doanh màn hình (Samsung Display) cũng dự báo nhu cầu smartphone quý I sẽ yếu hơn, lý do đến từ khan hiếm bộ nhớ dẫn đến chi phí tăng, khách hàng có thể gây áp lực giảm giá.

Trong quý gần nhất, lợi nhuận mảng kinh doanh màn hình tại Samsung tăng gần gấp đôi, đạt 1,4 tỷ USD nhờ doanh số cao với dòng iPhone 17 của Apple. Doanh thu màn hình lớn cũng cải thiện trong mùa cao điểm cuối năm, đến từ các sản phẩm OLED và QD-OLED.

Điểm yếu vẫn đến từ bộ phận điện tử tiêu dùng với khoản lỗ 420 triệu USD. Theo DigiTimes, lý do đến từ sức ép cạnh tranh trong lĩnh vực TV, nhu cầu điều hòa không khí giảm theo mùa. Trong khi đó, công ty âm thanh Harman ghi nhận lợi nhuận tăng nhẹ nhờ cung cấp phụ tùng xe hơi cho các hãng châu Âu.

Quý I/2026, Samsung kỳ vọng nhu cầu liên quan đến AI và máy chủ sẽ tiếp tục tăng, đóng góp vào lợi nhuận mảng bán dẫn. Lãnh đạo công ty đánh giá AI là động lực tăng trưởng chính trong năm, chỉ ra chiến lược đầu tư bền vững vào bộ nhớ tiên tiến, chip logic và thiết bị hỗ trợ AI.

