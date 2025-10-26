Salah ghi bàn nhưng Liverpool uể oải, nhận thất bại thứ tư liên tiếp

Sự thất vọng của các ngôi sao Liverpool sau thất bại trước Brentford - Ảnh: Reuters

Đoàn quân của HLV Arne Slot tỏ ra uể oải trong suốt trận đấu, có thể là do ảnh hưởng của chuyến làm khách đến Frankfurt ở Champions League vào giữa tuần. Họ xứng đáng phải chịu thất bại trước một Brentford thi đấu rất nỗ lực.

Những cú ném biên xa đã trở lại tại Premier League mùa này và Brentford trở thành đội bóng phát huy tối đa "vũ khí" này. Ở phút thứ 5, hậu vệ Michael Kayode thực hiện quả ném biên rất mạnh bên cánh phải để Kristoffer Ajer đánh đầu chuyền bóng cho Outtara tung cú vô lê cận thành ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Brentford.

Bị dẫn trước, Liverpool đã nỗ lực tấn công nhưng... không đáng kể. Đến phút 4, Quỷ đỏ cho rằng họ đáng lẽ phải được hưởng một quả phạt đền, khi Cody Gakpo dường như đã bị Nathan Collins phạm lỗi trong vòng cấm.

Tuy nhiên trọng tài đã từ chối và Liverpool để thua thêm bàn nữa chỉ 1 phút sau đó. Từ đường chuyền bên phần sân nhà của Mikkel Damsgaard, Schade bắt tốc độ lao xuống lạnh lùng dứt điểm tung lưới thủ môn Mamardashvili (Liverpool) nâng tỉ số lên 2-0.

Trước khi hiệp một khép lại, hậu vệ Milos Kerkez đã đệm bóng ở cự ly gần ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và mở ra hy vọng lội ngược dòng cho Liverpool. Bàn thắng này giúp Liverpool ghi bàn trong 43 trận liên tiếp tại Premier League, chiến tích của họ chỉ sau Arsenal với chuỗi 55 trận ghi bàn liên tiếp từ năm 2001-2002 và Manchester City với chuỗi 44 trận "nổ súng" liên tục trong khoảng thời gian 1936-1937.

Phút 60, Brentford được một quả phạt đền gây tranh cãi sau khi Virgil van Dijk phạm lỗi với Ouattara. Từ chấm 11m, Thiago đã sút thành công để đưa Brentford vượt lên dẫn 3-1, trước khi Salah rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Liverpool ở phút 89.

Thất bại này khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng với 15 điểm, kém 4 điểm so với đội đầu bảng Arsenal và họ còn đá nhiều hơn đối thủ một trận. Tất nhiên mùa giải này vẫn còn rất nhiều thử thách phía trước, nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan cho Liverpool.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ