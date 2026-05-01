Sắc xanh biên phòng bên bờ biển bạc

Biển Quỳnh Nghĩa, xã Quỳnh Phú, Nghệ An. Ảnh: quynhphu.nghean.gov.vn

Tại xã Quỳnh Phú, trong sự nhộn nhịp, đông vui trên bãi biển, mọi người rất dễ nhận ra hình ảnh sắc xanh của lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã và dân quân tự vệ đang phối hợp thành từng tổ miệt mài thực hiện công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Hoạt động này không chỉ góp phần giữ vững an ninh, tạo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh cho du khách mà còn tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi đầu sóng.

Gần 1 tuần qua, không quản nắng gió, trên những cung đường ven biển, bờ cát, các ghềnh đá, các bãi tắm, khu vui chơi đông người… các tổ công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự xã và chiến sĩ dân quân tự vệ luôn duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát. Sự có mặt thường xuyên của các tổ tuần tra đã tạo nên “lá chắn” vững chắc, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Ngoài ra, các tổ tuần tra thường xuyên có mặt tại những khu vực đông người để tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn du khách chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia vui chơi, trải nghiệm, hoạt động trên biển. Từ việc hướng dẫn vị trí tắm an toàn, cảnh báo nguy cơ đuối nước, hỗ trợ du khách tìm trẻ lạc đến vận động nhân dân và du khách giữ gìn vệ sinh môi trường khu du lịch, môi trường biển, các cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, tận tụy, thân thiện và gần gũi.

Thượng tá Hồ Xuân Tiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết: Việc phối hợp giữa lực lượng bộ đội và dân quân giúp đơn vị nắm chắc địa bàn, xử lý nhanh và hiệu quả các tình huống. Lực lượng dân quân thông thuộc từng tuyến đường, từng khu vực trọng điểm; cán bộ quân sự phát huy tốt tính chính quy, kỷ luật trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sự phối hợp, hiệp đồng giữa 2 lực lượng đã tạo nên hiệu quả rõ nét, được nhân dân tin tưởng, du khách đồng tình. Những việc làm của tổ công tác là điểm tựa an toàn cho nhân dân và du khách khi đến với các điểm du lịch biển trong dịp nghỉ lễ. Giữa cái nắng gắt miền biển, những bát nước chè xanh người dân mang ra mời các thành viên trong tổ công tác sau mỗi ca tuần tra là minh chứng giản dị mà sâu sắc cho tình gắn bó quân dân.

Cùng gia đình đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tại bãi biển Quỳnh Phú, chị Nguyễn Thị Thúy, du khách đến từ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tình hình an ninh trật tự ở khu vực bãi biển rất an toàn, văn hóa ứng xử của mọi người rất thiện cảm, tạo ấn tượng cho du khách phương xa về đây tắm biển, trải nghiệm. Đặc biệt, mọi thành viên trong gia đình chị đều được cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân nhắc nhở về việc không tắm quá xa bờ, cần để ý thường xuyên việc trông coi trẻ em khi tắm biển. Sự quan tâm đó đã giúp du khách rất yên tâm, tin tưởng và thấy ý nghĩa vô cùng.

Theo Thượng tá Hồ Xuân Tiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quỳnh Phú, trước yêu cầu bảo đảm an ninh trong tình hình mới, công tác phối hợp giữa lực lượng bộ đội, dân quân, công an và chiến sĩ biên phòng trong kiểm soát hoạt động thiết bị bay không người lái (flycam) cũng được triển khai bài bản, chặt chẽ. Các tổ công tác thường xuyên chủ động tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành đúng quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm an toàn khu vực biên giới biển.

Trước đó, thiết thực chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động và mùa du lịch biển năm 2026, lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã, dân quân đã phối hợp cùng công an, biên phòng, kiểm lâm mở các đợt cao điểm, đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường bãi biển, rừng phòng hộ ven biển nhằm góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp - văn minh, sẵn sàng đón du khách.



Các lực lượng đã thu gom, xử lý rác thải, gốc cây, củi khô tồn đọng; tháo dỡ mái che, lều quán, biển quảng cáo vi phạm; tổ chức san gạt mặt bằng, xử lý đất, đá tại khu vực các bãi tắm và các tuyến đường ven biển… Đây là những hoạt động trọng điểm của địa phương nhằm chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường du lịch; cụ thể hóa các giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn với phát triển kinh tế biển bền vững.

Xã Quỳnh Phú là địa phương ven biển của tỉnh Nghệ An, có đường bờ biển tiếp giáp xã Hải Châu (phía Tây) và xã Quỳnh Anh (phía Bắc) với 2 cửa sông là sông Hàu và sông Thai cùng đổ ra biển Đông. Nhiều năm qua, Quỳnh Phú được đánh giá là địa phương có tiềm năng du lịch biển rất lớn khi sở hữu dãy núi Rồng kéo dài ra tận bờ biển, tạo nên những địa danh, cảnh đẹp, có sức hút như mũi Đầu Rồng, hòn Ông, hòn Bà, hòn Nắp Ấm, vũng Ao Tiên, hang Mắt Rồng, hang Mũi Trâu… Đặc biệt, bờ biển Quỳnh Phú dài hơn 10km có nhiều bãi tắm đẹp, bờ thoải, cát mịn như bãi tắm Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Thuận, Tiến Thủy… Các bãi tắm này kết hợp với các bãi tắm Quỳnh Bảng, Quỳnh Phương đã tạo nên Khu du lịch biển Quỳnh nổi tiếng cả nước.

Theo ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch xã Quỳnh Phú, những ngày qua, đặc biệt là cao điểm kỳ nghỉ lễ, hoạt động của lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân bám địa bàn, gìn giữ tình hình ninh trật tự tại các khu du lịch luôn bình yên đã tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách và người dân địa phương. Qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân khu vực biên giới biển càng vững chắc. Công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn sẽ được chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng vũ trang thực hiện trong suốt thời gian diễn ra mùa du lịch biển 2026.

Tác giả: Hải An

Nguồn tin: baotintuc.vn