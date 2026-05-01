Nghệ An: Xuyên lễ thi công hầm Thần Vũ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, công trường hầm Thần Vũ (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, Nghệ An) không ngơi nhịp, khi hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ thi công giữa những cơn mưa bất chợt.

Năm nhà thầu tham gia dự án đồng loạt duy trì tiến độ, linh hoạt tổ chức các mũi thi công nhằm bù đắp thời gian bị ảnh hưởng trước đó.

Thi công hầm Thần Vũ (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt) - Ảnh: Báo xây dựng

Tại khu vực phía Nam, các hạng mục trọng điểm như khoan cọc nhồi, thi công trụ cầu, nền đường đang được đẩy nhanh. Khối lượng thi công từng bước được tích lũy, tạo nền tảng cho việc lắp đặt dầm dự kiến từ giữa năm 2026. Sau 4 tháng, toàn dự án đã đạt sản lượng khoảng 174 tỷ đồng, tương đương 12% giá trị xây lắp.

Dù vậy, áp lực chi phí đang gia tăng khi giá vật liệu xây dựng leo thang gấp nhiều lần dự toán ban đầu. Trong bối cảnh đó, các nhà thầu chủ động xoay xở nguồn lực, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ, thưởng lễ nhằm giữ chân người lao động.

Với quyết tâm cao, dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý II năm 2027.

Tác giả: Gia Hân

Nguồn tin: voh.com.vn