Rơi máy bay ở Pháp, 11 người thiệt mạng

Sự việc xảy ra hôm nay ở sân bay gần thị trấn Tomblaine, đông bắc nước Pháp, chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay rơi. Reuters dẫn nguồn tin địa phương cho biết toàn bộ 11 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Truyền thông địa phương cho biết phi công điều khiển là người có nhiều kinh nghiệm, máy bay khi đó còn chở theo nhóm 5 khách nhảy dù và 5 hướng dẫn viên. Đài France 3 Grand Est dẫn nguồn tin tại hiện trường mô tả xác máy bay "vẫn còn rủi ro phát nổ".

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pháp ngày 28/6. Ảnh: X/CerfiaFR

Văn phòng công tố, cảnh sát và cơ quan y tế Pháp dự kiến tổ chức họp báo trong hôm nay để cung cấp thêm thông tin và danh tính các nạn nhân.

Giới chức địa phương đã mở cuộc điều tra để làm rõ sự cố, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ tại hiện trường và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực cho đến khi công tác cứu hộ, khám nghiệm hoàn tất.

Vị trí thị trấn Tomblaine ở miền đông nước Pháp. Đồ họa: Sky

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: vnexpress.net