Rét đậm rét hại, nhiều trường chuyển học trực tuyến

Tiết học online của cô và trò trường Tiểu học Hải Xuân.

Sáng 24/1, nhiệt độ ngoài trời tiếp tục duy trì ở mức dưới 10 độ C nên Trường tiểu học Trung Văn (Quận Nam Từ Liêm) đã thông báo tới phụ huynh tiếp tục cho học sinh nghỉ và tham gia học trực tuyến tại nhà. Thời gian học được lùi xuống muộn hơn, bắt đầu từ 8h30 sáng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Thời tiết rét đậm rét hại, trong khi nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học thì Trường Tiểu học xã Khả Phong (Kim Bảng, Hà Nam) đã chuẩn bị sẵn phương án và sẵn sàng chuyển “trạng thái”. Tính đến thời điểm sáng ngày 24/1, gần như 100% học sinh trong trường được chuyển học trực tuyến để đảm bảo sức khỏe và học sinh không phải học bù khi thời tiết ấm lên.

Trước đó vào sáng 23/1, do nhiệt độ ngoài trời là 9,1 độ C nên Trường Tiểu học Hải Xuân (Hải Hậu - Nam Định) cho học sinh ở nhà tránh rét và được các thầy cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn học qua zoom.

Tương tự, Trường Tiểu học Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) cũng đã xây dựng kế hoạch giáo dục với phương án dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến khi nhiệt độ xuống thấp.

Căn cứ vào tình hình thời tiết, từ ngày 22/1, các trường học trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định chuyển hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến và thông báo kế hoạch cho giáo viên, học sinh và phụ huynh kịp thời.

Tiết học online tại một trường học trên địa bàn huyện Cao Lộc - Ảnh: Phòng giáo dục huyện Cao Lộc

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội và các địa phương, trong những ngày thời tiết lạnh dưới 10 độ C, hiệu trưởng các trường chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Lưu ý các nhà trường không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Cần phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, giữ gìn sức khỏe.

Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét, đồng thời, tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

