Hé mở 'ông lớn' rót 3.000 tỷ đồng làm tổ hợp nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh

Dự án nông nghiệp tuần hoàn gần 3.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

UBND xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm.

Đây là bước pháp lý quan trọng, tạo cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai xây dựng dự án trong thời gian tới.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án được triển khai tại thôn Thiên Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, với quy mô diện tích gần 47ha.

Dự án 4F Quế Lâm với điểm nhấn là hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại kết nối đồng bộ với vùng nguyên liệu cây ăn quả, vườn ươm và các trang trại chăn nuôi công nghệ sinh học (Ảnh minh hoạ)

Tổng mức đầu tư của dự án gần 3.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư và nguồn vốn huy động hợp pháp sẽ được sử dụng để xây dựng một tổ hợp sản xuất nông nghiệp hữu cơ khép kín, ứng dụng công nghệ cao theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Theo kế hoạch của nhà đầu tư, Dự án 4F Quế Lâm sẽ khởi công vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2026 và hoàn thành trong vòng 30 tháng kể từ ngày khởi công.

Trong giai đoạn đầu, nhà đầu tư sẽ tập trung triển khai các hạng mục trọng điểm gồm nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, nhà máy sản xuất vi sinh và nhà máy sản xuất dinh dưỡng vật nuôi. Các giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục đầu tư nhà máy chế biến lúa gạo, nhà máy sản xuất than viên nén thảo mộc, đồng thời hoàn thiện hệ thống trang trại chăn nuôi công nghệ sinh học và các công trình phụ trợ.

Điểm nổi bật của dự án là mô hình kinh tế tuần hoàn 4F (Farm - Food - Feed - Fertilizer), hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ trang trại, chế biến thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi đến sản xuất phân bón hữu cơ.

Mô hình này cho phép tận dụng tối đa phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, tái chế thành nguyên liệu đầu vào, giảm thiểu chất thải ra môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm

Theo quy hoạch, tổ hợp sẽ bao gồm hệ thống nhà máy sản xuất, chế biến nông nghiệp, khu vực chăn nuôi công nghệ cao, vùng nguyên liệu cây trồng và hệ thống xử lý môi trường đồng bộ.

Cụ thể, dự án dự kiến đầu tư 5 nhà máy gồm: nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng công suất 150.000 tấn/năm; nhà máy chế biến lúa gạo công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất vi sinh, chế biến thảo dược công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng vật nuôi công suất 50.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất than viên nén thảo mộc công suất 10.000 tấn/năm.

Bên cạnh đó, dự án còn phát triển hệ thống trang trại chăn nuôi công nghệ sinh học với quy mô 500 lợn nái, 4.000 lợn thịt, 1.000 con bò cùng hàng chục nghìn gia cầm.

Một hạng mục đáng chú ý khác là trang trại ruồi lính đen phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi, dự kiến cung cấp khoảng 400 tấn nhộng khô mỗi năm.

Về vùng nguyên liệu, dự án dành hơn 14,8ha để trồng cây ăn quả chất lượng cao như bưởi, vú sữa tím, thanh long ruột đỏ; khoảng 5,1ha xây dựng vườn ươm công nghệ cao và gần 8,7ha trồng chuối, cỏ phục vụ hoạt động chăn nuôi.

Hé mở doanh nghiệp đứng sau dự án 4F Quế Lâm

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 4/2026, có trụ sở tại thôn Thiên Nộ, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Doanh nghiệp do ông Nguyễn Hữu Tưởng, sinh năm 1989 (Hà Tĩnh) làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Khi mới thành lập, Quế Lâm Lam Hồng có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, doanh nghiệp đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ triển khai dự án có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Quế Lâm Lam Hồng là doanh nghiệp do Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm sở hữu 100% vốn.

Tập đoàn Quế Lâm được biết đến là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển lĩnh vực phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và nông nghiệp sạch tại Việt Nam.

Sau hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp này đã xây dựng hệ sinh thái gồm nhiều công ty thành viên, nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, cơ sở chế biến nông sản và các mô hình liên kết sản xuất với nông dân tại nhiều địa phương.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Tập đoàn Quế Lâm hiện có 13 công ty thành viên và 8 nhà máy sản xuất, chế biến trên cả nước. Công suất sản xuất phân bón hữu cơ đạt trên 500.000 tấn/năm, với hệ thống phân phối phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố.

Không chỉ tập trung vào sản xuất phân bón, Quế Lâm còn phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn, trong đó chất thải chăn nuôi được xử lý thành phân bón hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho các chuỗi sản xuất khác.

Tại Hà Tĩnh, trước khi triển khai Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F, Tập đoàn Quế Lâm đã có nhiều hoạt động hợp tác với các địa phương nhằm phát triển nông nghiệp hữu cơ, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân nâng cao giá trị sản phẩm.

Với quy mô đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn tại Hà Tĩnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, bền vững và nâng cao giá trị chuỗi sản xuất nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn