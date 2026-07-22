Chuyên gia người Hàn Quốc trúng giải Vietlott hơn 100 tỷ đồng

Ngày 21/7, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 cho ông K.S.H với giá trị trúng thưởng lên tới hơn 102,8 tỷ đồng.

Vietlott trao giải thưởng hơn 102 tỷ đồng cho người chơi có quốc tịch Hàn Quốc. (Ảnh: AT)

Phía Vietlott cho biết tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 27, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Người chơi trúng thưởng là ông K.S.H (quốc tịch Hàn Quốc), hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm chuyên gia tại một công ty nước ngoài ở Bắc Ninh.

Được biết, đây là người nước ngoài thứ tư trúng các giải thưởng của Vietlott. Trước đó, đã có 2 người Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc từng trở thành người chơi may mắn của các sản phẩm Vietlott.

Người chơi trúng thưởng lần này cho biết đã biết đến các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 5 năm trước thông qua các bài báo, thông tin trên Internet. Kể từ đó, việc mua vé Vietlott trở thành một hình thức giải trí quen thuộc trong cuộc sống của người chơi này.

"Tôi có thói quen mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nhưng thích nhất vẫn là xổ số tự chọn Power 6/55. Mỗi tuần tôi mua vé khoảng 2 lần khi rảnh và mua khoảng 20–30 vé. Khi Jackpot lên cao thì tôi mua nhiều hơn, khoảng 50 vé mỗi lần”, ông H nói.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông K.S.H cho biết đã chủ động kiểm tra kết quả trên website và ứng dụng Vietlott như thường lệ. Khi phát hiện dãy số mình mua trùng với dãy số trúng thưởng giải Jackpot 1 (09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42), cảm xúc đầu tiên của ông là vô cùng bất ngờ và hồi hộp.

Theo quy định, ông K.S.H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành tấm vé là tỉnh Bắc Ninh với số tiền hơn 10,2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện sở hữu 100% vốn. Trải qua 10 năm kinh doanh, công ty xổ số này hiện có hệ thống hơn 6.100 điểm bán hàng, phủ rộng trên 34 tỉnh/thành phố, tạo ra khoảng 12.000 việc làm.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu của Vietlott tăng trưởng theo từng năm, từ 1.597 tỷ đồng vào năm 2016 đã chạm mốc 9.686 tỷ đồng vào năm 2025. Tính đến tháng 30/5/2026, Vietlott ghi nhận tổng doanh thu gần 58.000 tỷ đồng.

Đến nay, Vietlott ghi nhân hơn 190 triệu lượt trúng thưởng và doanh nghiệp đã trả thưởng gần 31.000 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc sau 10 năm kinh doanh (tính đến 30/5/2026).

Năm ngoái, Vietlott ghi nhận doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Năm 2026, Vietlott đặt mục tiêu tổng doanh thu là hơn 10.852 tỷ đồng, trong đó doanh thu phát hành xổ số tự là 10.790 tỷ đồng. Nếu hoàn thành mục này, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất lịch sử kể từ khi Vietlott ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2016. Doanh nghiệp xổ số thuộc Bộ Tài chính đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 440 tỷ đồng.

Tác giả: Ngọc Lưu

Nguồn tin: vietnamfinance.vn