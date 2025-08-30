Quyền Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sớm thành lập chính phủ mới

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tại thủ đô Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 29/8, ngay sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên án bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với bà Paetongtarn Shinawatra, khiến cả Nội các của bà bị bãi nhiệm theo, Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai cam kết sẽ thúc đẩy sớm thành lập chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của đảng Pheu Thai (Vì nước Thái).

Trong cuộc họp báo có lãnh đạo các đảng Pheu Thai, Chart Pattana, Prachachat, Chartthaipattana và Dân chủ, Quyền Thủ tướng Phumtham cho biết liên minh các đảng trong chính phủ cũ sẽ được tiếp tục duy trì và sẽ hoạt động theo danh nghĩa chính phủ lâm thời dưới sự lãnh đạo của ông.

Mặc dù vậy, đảng Kla Tham và lãnh đạo nhóm 18 nghị sỹ của đảng Dân chủ là Thứ trưởng Bộ Thương mại Suchart Chomklin (vốn thuộc liên minh chính phủ của bà Paetongtarn) đã không tham gia họp báo.

Theo các nguồn tin, một quan chức Thái Lan cho biết đảng Pheu Thai dự kiến đề cử ông Chaikasem Nitisiri làm ứng cử viên cho chức thủ tướng. Ông Chaikasem, 77 tuổi, là luật sư, với nhiều năm làm việc trong bộ máy tư pháp trước khi trở thành Bộ trưởng Tư pháp năm 2013.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, ông Anutin Charnvirakul tuyên bố đã nhận được đủ sự ủng hộ từ các đảng khác để bảo đảm số phiếu cần thiết thành lập chính phủ mới.

Về phần mình, ông Natthaphong Ruengpanyawut - lãnh đạo đảng Nhân dân đối lập chính của Thái Lan kêu gọi Thủ tướng kế nhiệm giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng tới.

Ông Natthaphong cũng tuyên bố đảng Nhân dân sẽ không tham gia bất kỳ chính phủ nào, nhưng sẽ ủng hộ các đảng khác tìm cách thành lập chính phủ nếu họ đáp ứng một số điều kiện, trong đó có việc thúc đẩy sửa đổi hiến pháp trước cuộc bầu cử tiếp theo./.

Tác giả: Phạm Hải - Đài Trang

Nguồn tin: vietnamplus.vn