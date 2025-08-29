Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn chính thức bị bãi nhiệm

Tòa án Hiến pháp quyết định bãi nhiệm Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. (Nguồn: Utusan)

Báo Bangkok Post dẫn phán quyết của tòa cho rằng, bà Paetongtarn đã vi phạm đạo đức trong một cuộc điện đàm hồi tháng 6 bị rò rỉ.

Phán quyết này mở đường cho Quốc hội bầu Thủ tướng mới, một quá trình có thể kéo dài khi đảng Pheu Thai cầm quyền của bà Paetongtarn mất ưu thế thương lượng và phải củng cố liên minh mong manh với đa số sít sao.

Bà Paetongtarn, 39 tuổi, Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan, đã lên tiếng xin lỗi về cuộc điện đàm bị rò rỉ và cho biết bà chỉ cố gắng ngăn chặn chiến tranh. Quyết định trên chấm dứt sớm nhiệm kỳ của con gái và là người kế cận chính trị của ông Thaksin Shinawatra, một nhà tài phiệt có ảnh hưởng.

Bà Paetongtarn là Thủ tướng thứ 5 trong vòng 17 năm bị Tòa án Hiến pháp phế truất và là vị lãnh đạo thứ sáu có xuất thân hoặc được gia tộc Shinawatra hậu thuẫn bị quân đội hoặc tòa án buộc rời chức.

Thủ tướng tạm quyền Phumtham Wechayachai và nội các hiện tại sẽ điều hành chính phủ cho đến khi Thái Lan có tân thủ tướng. Hiện không có quy định về thời điểm diễn ra cuộc bầu cử.

Phán quyết trên của Tòa án Hiến pháp đẩy Thái Lan vào tình trạng bất ổn chính trị hơn nữa trong bối cảnh công chúng lo ngại về các cuộc cải cách bị đình trệ và nền kinh tế trì trệ mà ngân hàng trung ương dự kiến chỉ tăng trưởng 2,3% trong năm nay.

Tác giả: Bảo Minh

Nguồn tin: baoquocte.vn