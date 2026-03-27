Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tặng Bằng khen cho sinh viên dũng cảm cứu người trong hỏa hoạn

Ngày 26-3, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 701/QĐ-BGDĐT về việc tặng Bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú, lớp Vật lý 08-K69, Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, đã đến thăm hỏi, biểu dương tinh thần dũng cảm của sinh viên Nguyễn Lê Tú

Trước đó, tối ngày 24-3, tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội), Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm thứ hai, Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng anh Nguyễn Tiến Long đã không quản nguy hiểm, lao vào đám cháy, phá mái tôn để kịp thời tiếp cận và cứu người mắc kẹt bên trong. Hành động nhanh trí, quả cảm của hai anh đã góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

Chiều ngày 26-3, thừa ủy quyền của Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, đã đến thăm hỏi, động viên, ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của sinh viên Nguyễn Lê Tú.

Tại buổi gặp, đại diện Bộ GD-ĐT ghi nhận và đánh giá cao hành động kịp thời, trách nhiệm của sinh viên, đồng thời khẳng định đây là tấm gương tiêu biểu, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, hành động dũng cảm của Nguyễn Lê Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng nhân ái của tuổi trẻ, mà còn góp phần khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng trong nhà trường. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc đào tạo thế hệ sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm xã hội.

Từ thực tiễn này, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức và kỹ năng cho sinh viên; chú trọng huấn luyện kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn

Tác giả: Yến Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động