Quy định lớn liên quan đến tất cả ô tô trên cả nước sẽ bị bãi bỏ từ năm sau, tài xế chú ý

Chuyển đổi số toàn diện ngành đăng kiểm

Theo lộ trình mới nhất vừa được cụ thể hóa tại Nghị định 89/2026, kể từ ngày 1/1/2027, hình ảnh những chiếc tem đăng kiểm hình tròn dán trên kính lái ô tô sẽ chính thức biến mất. Thay vào đó, toàn bộ lịch sử kiểm định của phương tiện sẽ được số hóa và quản lý tập trung trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thực tế từ tháng 3/2026, ngành đăng kiểm đã bắt đầu cấp giấy chứng nhận bản điện tử thay cho bản giấy. Việc bãi bỏ tem dán không chỉ giúp các trung tâm cắt giảm chi phí in ấn khổng lồ mà còn giúp chủ xe tránh được những phiền toái như tem bị bong tróc, hư hỏng hoặc mờ số theo thời gian.

Điểm ưu việt của công nghệ mới nằm ở khả năng tương tác chủ động. Khi phương tiện sắp đến hạn đăng kiểm, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc lịch trực tiếp qua số điện thoại của chủ xe. Điều này giúp người dân chủ động thời gian, tránh tình trạng quá hạn dẫn đến bị xử phạt.

Đáng chú ý, công tác tuần tra kiểm soát trên đường của lực lượng chức năng cũng sẽ bước sang một trang mới. Thay vì phải dừng xe để quan sát tem dán trên kính, CSGT có thể tra cứu nhanh chóng qua hệ thống dữ liệu kết nối trực tuyến. Đặc biệt, hệ thống camera AI lắp đặt trên các tuyến đường sẽ tự động quét biển số, đối soát dữ liệu để xác định tình trạng kiểm định của xe ngay khi đang lưu thông.

Tem đăng kiểm là gì? Ba loại tem đăng kiểm ô tô

Tem đăng kiểm (hay còn gọi là tem kiểm định) là loại tem dán trên vị trí dễ thấy trên xe máy và kính chắn gió của ô tô. Tem này có ý nghĩa chứng nhận phương tiện đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.

Tem đăng kiểm thể hiện rõ ngày cấp, ngày hết hạn và một số thông tin khác, là bằng chứng cho thấy xe đủ điều kiện để lưu thông đúng luật. Nếu xe bạn không có tem đăng kiểm hoặc vẫn đang dán tem đã hết hạn, bạn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Hiện tại, xe ô tô tại Việt Nam được cấp tem đăng kiểm với các màu sắc khác nhau tùy theo loại xe và mục đích sử dụng. Tem kiểm định xe sẽ được phân loại thành ba màu. Cụ thể, xanh lá cây dành cho xe thân thiện môi trường, vàng cam cho xe thông thường và tím hồng cho xe chuyên dụng. Mỗi loại tem sẽ đi kèm với giấy chứng nhận tương ứng.

Tem đăng kiểm xe ô tô được sử dụng hiện nay

Theo thông tư, tem kiểm định sẽ có hiệu lực cho đến khi hết hạn đăng kiểm hoặc đến cuối năm mà xe hết niên hạn sử dụng, tùy theo trường hợp nào đến trước.

Việc không có tem kiểm định hoặc tem hết hạn sử dụng là một lỗi vi phạm giao thông và có thể bị xử phạt. Trong trường hợp chủ xe không dán tem đúng thủ tục quy định (tem hết hạn, dán sai cách, không có tem kiểm định…) có thể chịu mức phạt lên đến 6 triệu đồng, đồng thời có khả năng bị tước bằng lái từ 1 – 3 tháng, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn