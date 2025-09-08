Ô tô mất hoặc hỏng đèn sương mù có đạt đăng kiểm?

Đèn sương mù bị hỏng

Có không ít chủ xe ô tô, sau một thời gian sử dụng, một bên đèn sương mù (thường gọi là đèn gầm) bị rơi mất, một bên bị hỏng và đèn không sáng, nên băn khoăn nếu không sửa chữa hoặc thay thế, khi đi đăng kiểm, liệu ô tô có đạt kiểm định hay không?

"Độ" đèn xe ô tô là một trong những lỗi bị trượt đăng kiểm nhiều nhất. Ảnh: Văn Duẩn (ảnh minh họa)

Đại diện một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội cho biết theo QCVN 122:2024 quy định về kiểm định xe cơ giới lưu hành, có hạng mục kiểm tra đèn sương mù (các chủ phương tiện hay gọi là đèn gầm do ở vị trí thấp, gần gầm xe) nhưng chỉ kiểm tra với trường hợp đèn lắp thêm cho xe không có sẵn. Không quy định về việc kiểm tra đèn gầm với các xe nguyên bản có sẵn.

Mặt khác, QCVN 122:2024 cũng không quy định về lỗi hư hỏng, khiếm khuyết đối với đèn sương mù không sáng (kể cả lắp thêm).

Do đó, trường hợp ô tô theo thiết kế nguyên bản có đèn gầm nhưng bị mất hoặc hư hỏng cả hai bên thì khi đi đăng kiểm vẫn không ảnh hưởng đến kết quả kiểm định của xe.

Nếu các hạng mục còn lại đều đạt, ô tô sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và tem kiểm định mới với chu kỳ đăng kiểm phù hợp thời gian sản xuất và kiểu loại phương tiện.

Lỗi rất nguy hiểm

Trường hợp chủ xe lắp thêm đèn gầm cần lựa chọn gara bảo dưỡng, sửa chữa uy tín, việc lắp đặt phải đảm bảo một số quy định như: Vị trí đèn cách mép ngoài cùng của xe không lớn hơn 400 mm, chiều cao không thấp hơn 250 mm và phải ở phía dưới đèn chiếu sáng phía trước. Số lượng phải là 2 đèn được lắp đối xứng, có ánh sáng màu trắng hoặc vàng. Ngoài ra, việc tắt mở đèn sương mù phải độc lập với đèn chiếu sáng phía trước.

Không ít trường hợp chủ xe lắp thêm đèn sương mù nhưng đấu nguồn điện trực tiếp với đèn chiếu sáng và bị trượt đăng kiểm, phải đưa xe đi khắc phục. Đây là lỗi rất nguy hiểm, việc bật đèn chiếu sáng phía trước đồng thời bật cả đèn sương mù, trong điều kiện không cần thiết, nguồn ánh sáng tổng hợp có thể gây lóa mắt người đi đường, hạn chế tầm nhìn của phương tiện hướng ngược lại, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông.

Các trường hợp lắp thêm đèn sương mù nếu không đáp ứng các điều kiện trên sẽ được xếp lỗi hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng (MaD), ô tô sẽ trượt đăng kiểm. Do đó, chủ xe cần hết sức lưu ý để thực hiện đúng quy định.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động