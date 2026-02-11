Từ 1-3, đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận điện tử

Từ ngày 1-3, các cơ sở đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe đạt kiểm định - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết như trên trong báo cáo Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Theo Cục Đăng kiểm, thời gian qua cơ quan này đã nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kiểm định, cải tạo đối với xe cơ giới tham gia giao thông…

Cùng với đó đầu tư xây dựng phần mềm, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng từ ngày 1-3-2026.

Việc cấp giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng (không bị mất, hỏng); loại bỏ được tình trạng sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuần tra, kiểm soát.

Ngoài ra giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử cũng tiết kiệm được nhiều chi phí phải in hàng triệu giấy chứng nhận kiểm định bản giấy mỗi năm cho các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.

Do đó từ ngày 1-3 các cơ sở đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử.

Trường hợp chủ xe có yêu cầu cấp bản giấy thì cơ sở đăng kiểm sẽ in ra (không dùng phôi) từ phần mềm và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe. Trên giấy chứng nhận có thể hiện mức khí thải mà phương tiện đạt được, có mã QR liên kết tới bản thể hiện giấy chứng nhận điện tử trên trang web của Cục Đăng kiểm.

Chủ xe cũng có thể tra cứu giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử trên trang web của Cục Đăng kiểm và in ra nếu muốn.

Cục Đăng kiểm cho biết thêm hiện nay dữ liệu cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm vào cơ sở dữ liệu trên hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng.

Thông qua trục tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Xây dựng có thể chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an để có thể tích hợp thông tin vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic. Tuy nhiên dữ liệu này chưa đảm bảo việc cập nhật theo thời gian thực và được xác thực số.

Việc áp dụng cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử sẽ khắc phục được các nhược điểm trên, đảm bảo dữ liệu kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đáp ứng được tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung".

Vì vậy Cục Đăng kiểm đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có văn bản gửi Bộ Công an đề xuất việc triển khai tích hợp dữ liệu giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic để đảm bảo tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng.

Tác giả: TUẤN PHÙNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ