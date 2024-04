Quang Linh Vlogs và Lôi Con gặp nạn trên đường trở về Việt Nam

Vào ngày 18/4, Quang Linh Vlogs đã thông báo cho các fan rằng anh sẽ thực hiện lời hứa của mình với Lôi Con bằng việc cùng cậu bé trở về Việt Nam. Chuyến bay dự kiến sẽ xuất phát từ Angola, sau đó sẽ có một ngày nghỉ tại Dubai trước khi tiếp tục bay thẳng về Việt Nam. Trước khi đi, nam Youtuber này đã tỏ ra lo lắng về tình hình mưa bão nghiêm trọng tại Dubai, lo sợ rằng chuyến bay có thể bị trì hoãn do thời tiết khắc nghiệt này.

Quang Linh và bố con Lôi Con.

Ngay trên đường đến sân bay, Quang Linh an ủi Lôi Con: "Nếu không bay được là do bên Dubai bị ngập nước, không phải chú Linh lừa nhé". Anh cũng tỏ ra áy náy nếu chuyến bay chẳng may gặp trục trặc: "Nếu lần này bị hủy chuyến thật thì chắc Lôi Con sẽ không bao giờ tin các chú nữa các bạn ạ".

Không những vậy, giấy tờ của bố con Lôi Con cũng gặp trục trặc khiến họ buộc phải hủy chuyến bay đã đặt trước và tìm kiếm chuyến bay khác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cả 3 cũng đã lên được máy bay và hoàn thành chặng bay đầu tiên. Tuy nhiên, hành trình của họ lại không hề suôn sẻ mà gặp phải nhiều tình huống "dở khóc dở cười".

Khi đến sân bay Angola để làm thủ tục xuất cảnh, Lôi Con bất ngờ quên sạch tiếng Bồ Đào Nha - ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Cậu bé chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, khiến nhân viên an ninh sân bay nghi ngờ và giữ để xác minh danh tính.

Bố con Lôi Con và Quang Linh bị nhân viên an ninh sân bay mời vào phòng điều tra xác minh danh tính.

Cả team Quang Linh phải một phen "nháo nhào" giải thích mới giúp hai bố con vượt qua "cửa ải" này.

Đến rạng sáng ngày 20/4, Quang Linh chia sẻ trên trang cá nhân rằng họ đã hoàn thành chặng bay đầu tiên một cách an toàn. Dưới phần bình luận, ngoài những lời chúc mừng và hy vọng Lôi Con sớm đặt chân đến Việt Nam, vẫn có nhiều bình luận trêu đùa Quang Linh về loạt rủi ro mà anh gặp phải. "Còn 2 chặng nữa đừng cười vội" một bình luận nói, thu hút hơn 1500 lượt tương tác.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Quang Linh và Lôi Con vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ. Những khoảnh khắc tương tác đáng yêu giữa cả hai mang đến tiếng cười và sự ấm áp cho người xem.

Dù khó khăn nhưng cả hai vui vẻ, lạc quan.

Hành trình đầy "sóng gió" của Quang Linh và Lôi Con thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, động viên và chúc mừng cho Quang Linh và Lôi Con trên đường về Việt Nam.

Tác giả: Linh Lan

Nguồn tin: saostar.vn