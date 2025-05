Quảng bá du lịch, làng nghề, ẩm thực Việt Nam tại Italia, Pháp, Thụy Sỹ

Chương trình quảng bá du lịch, làng nghề, ẩm thực Việt Nam do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Huế, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và các đối tác tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài năm 2025. Theo kế hoạch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 7 chương trình xúc tiến tại các thị trường trọng điểm với quy mô lớn, có sự tham của các địa phương, doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, hàng loạt các hoạt động sẽ được triển khai như gặp gỡ doanh nghiệp du lịch các nước; tập trung giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của du lịch Huế như: biểu diễn Nhã nhạc Cung đình, giới thiệu ẩm thực Cung đình; giới thiệu các làng nghề truyền thống (hoa giấy Thanh Tiên và nón lá sen); khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Milan; trình diễn thời trang áo dài; chương trình giới thiệu điểm đến Việt Nam nói chung và một số điểm đến, sản phẩm, dịch vụ nổi bật nói riêng.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong Quý I/2025, các thị trường ở châu Âu tiếp tục tăng trưởng hai con số, nhất là các thị trường được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực. Cụ thể, khách Pháp đạt hơn 102.000 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; khách Italia đạt gần 32.000 lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước; khách Thụy Sỹ đạt gần 12.000 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đây là hiệu quả đến từ việc miễn visa ngắn hạn cho công dân Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025.

Năm 2025, thành phố Huế được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”. Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế kết hợp với Festival Huế 2025 và các dịp lễ kỷ niệm lớn khác của đất nước.

Việc xúc tiến quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam gắn với Huế tại thị trường trọng điểm châu Âu sẽ tạo cú hích trong việc phát triển du lịch Huế nói riêng và cả nước nói chung, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong thời gian tiếp theo.

Với đặc trưng của thị trường châu Âu, các sản phẩm du lịch được Việt Nam tập trung giới thiệu lần này là du lịch sinh thái, bền vững gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh, du lịch lịch sử và văn hoá, du lịch biển và các sản phẩm độc đáo, mới lạ, cao cấp. Doanh nghiệp du lịch từ Italia, Thụy Sỹ và Pháp sẽ có cơ hội thưởng thức một số món ăn đặc trưng của Việt Nam như nem công chả phượng, bún bò Huế, cơm sen, nhãn lồng hạt sen, cà phê và trà Việt Nam.

