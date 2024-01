Trong tỉnh

Chiều 19/01/2023, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.