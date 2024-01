Quan lộ đặc biệt của ông Hoàng Quốc Vượng: 2 lần làm thứ trưởng, chủ tịch những tập đoàn lớn nhất Việt Nam

Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Đây là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Ông Hoàng Quốc Vượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trong cuộc đời công tác của mình, ông Vượng thành đạt khi còn khá trẻ và thăng tiến nhanh trong lĩnh vực công thương. Điều đặc biệt nhất trong lý lịch công tác của ông Vượng là có 2 lần ngồi ghế thứ trưởng và từng làm chủ tịch các tập đoàn, tổng công ty lớn hàng đầu Việt Nam như EVN...

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp Trường mỏ MGRI tại Moscow, Nga.

Trong quá trình công tác, từ tháng 6/2008, Hoàng Quốc Vượng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Tháng 8/2010, ông Vượng được điều động và bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương, thay cho ông Bùi Xuân Khu nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Hoàng Quốc Vượng.

Đến tháng 9/2012 ông Hoàng Quốc Vượng tiếp tục được điều động giữ chức Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đến tháng 1/2015, ông Hoàng Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV EVN, quay trở lại Bộ Công Thương ở vị trí Thứ trưởng và phụ trách một số lĩnh vực như điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững.

Tháng 7/2020, tại kỳ họp Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025, ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương.

Trong thời kỳ công tác ở ngành công thương, ông Vượng cũng được bổ nhiệm hoặc kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch tại 1 số DN là tổng công ty hay tập đoàn lớn. Ba ngày trước (1/1/2024), ông Hoàng Quốc Vượng được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định cho nghỉ hưu theo chế độ.

Trong thời kỳ đảm nhiệm vị trí thứ trưởng Bộ Công Thương từ 2015 đến 2020, ông Vượng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin, phát triển thị trường...

Trong những ngày cuối cùng công tác, ông Vượng liên tục nhận tin không vui khi ngành năng lượng nhất là điện lực thuộc lĩnh vực ông quản lý khi làm thứ trưởng lộ ra nhiều sai phạm. Bản thân ông cũng có trách nhiệm liên quan và được xác định vi phạm đến mức phải kỷ luật.

Cụ thể, tại thông báo phiên họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuối tháng 12/2023, ông Hoàng Quốc Vượng cùng một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 được xác định có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, thực hiện Quy hoạch VII và VII điều chỉnh.

Tác giả: Ái Nhi - Kỳ Thư

Nguồn tin: vietnamfinance.vn