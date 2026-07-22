Tổng thống Philippines bổ nhiệm tân Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang

Ông Antonio Nafarrete được bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines - Ảnh: RAPPLER

Theo báo Rappler (Philippines), ông Nafarrete sẽ thay thế Đại tướng Romeo Brawner Jr., người nghỉ hưu vào ngày 21-7 sau ba năm giữ cương vị.

Bộ Quốc phòng Philippines cho biết ông Nafarrete sẽ tiếp quản lực lượng quân đội gồm khoảng 160.000 quân nhân, trong bối cảnh Manila đang triển khai chương trình hiện đại hóa quân đội trị giá hàng tỉ USD nhằm thay thế các khí tài đã cũ.

Bên cạnh đó, ông Nafarrete sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines trong nhiệm kỳ cố định ba năm, kéo dài đến tháng 7-2029, trừ khi bị Tổng thống miễn nhiệm trước thời hạn.

Ông Donald Gumiran - hiện là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tây Mindanao - cũng được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân để thay thế ông Nafarrete.

Hiện Lực lượng vũ trang Philippines đang trong quá trình chuyển đổi trọng tâm chiến lược từ bảo đảm an ninh nội địa sang tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Cụ thể, lực lượng hải quân và không quân được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò chủ lực trong việc bảo vệ vùng biển rộng lớn của quốc gia này.

Về cục diện thế giới, việc bổ nhiệm ông Nafarrete diễn ra trong bối cảnh Philippines đang mở rộng quan hệ hợp tác an ninh ngoài liên minh truyền thống với Mỹ, thông qua việc tăng cường hợp tác với các đối tác như Nhật Bản, Úc, Canada và một số quốc gia châu Âu.

Ông Nafarrete có kinh nghiệm 36 năm phục vụ trong quân đội và từng tham gia các chiến dịch tác chiến và chống nổi dậy nhằm vào các tay súng Hồi giáo cực đoan ở miền nam nước này.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn