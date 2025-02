Quán cà phê vỉa hè 'view triệu đô' trên đèo Hải Vân

Your browser does not support the video tag.

Cảnh kinh ngạc tại quán cà phê trên đèo Hải Vân Một quán cà phê ven đường trên đèo Hải Vân bất ngờ được đông đảo tín đồ du lịch "săn đón" bởi sở hữu tầm view ngắm mây trời, biển xanh mãn nhãn.

Quán cà phê vỉa hè bên đèo Hải Vân (nối Huế và Đà Nẵng) bắt đầu nổi tiếng sau một đoạn video do du khách ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội. Cộng đồng mạng bất ngờ trước view (tầm nhìn) "triệu đô" của quán với trước mặt là núi và biển bao la, phía đường chân trời còn có những nóc nhà trong thành phố Đà Nẵng sầm uất.

Video ngắn chỉ 7 giây, được lồng ghép nhạc không lời khiến người xem bị thu hút bởi cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn. Chỉ ít ngày đăng tải, video thu về gần 700.000 lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích. Rất nhiều cư dân mạng bình luận xin địa chỉ cụ thể quán để đến check-in.

Tuy nhiên, địa điểm này là một quán cà phê ven đường lên đèo Hải Vân, vốn không có tên hay biển hiệu cụ thể.

Cảnh hùng vĩ nhưng quá đỗi bình yên tại đèo Hải Vân được du khách ghi lại và "gây sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: @banhtoinoi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Cư (52 tuổi, ngụ Đà Nẵng), chủ tiệm cà phê, cho biết quán của mình nằm cách cây thông cô đơn nổi tiếng khoảng 200 m, chạy từ phía nam Đà Nẵng lên. Tính đến nay, chú mở quầy đồ uống ven đường được 4 năm, đón tiếp chủ yếu là khách du lịch đi phượt đèo Hải Vân rồi ghé vào nghỉ ngơi và ngắm cảnh.

"Tôi thường mở quán từ 8h sáng đến chiều tối sẽ dọn hàng. Những hôm thời tiết xấu, mưa gió, tôi sẽ đóng cửa để đảm bảo an toàn bởi quán nằm ở ven đèo. Quán đông nhất vào các ngày cuối tuần, ngày thường khách đến túc tắc", ông Cư chia sẻ.

Quán không biển hiệu, bên lề đường, song không gian được ông Cư sắp xếp gọn gàng, phía trước quán bài trí vài bộ bàn ghế nhựa, ngoài ra có cả võng để phục vụ du khách.

Chủ quán cho biết thêm từ nhỏ đến lớn đã đi khắp đèo Hải Vân buôn bán. Do tiếp xúc nhiều với khách du lịch, ông thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc... đặc biệt là rất giỏi tiếng Anh

Quán ông Cư được yêu thích nhờ sở hữu tầm nhìn toàn cảnh núi non, biển cả Đà Nẵng. Ảnh: @lanhchanh.

Có dịp ghé quán trong chuyến du lịch sau Tết, Nguyễn Mỹ Linh (22 tuổi, ngụ Hà Nội) cho biết cô đặc biệt ấn tượng trước khung cảnh núi non, biển cả tuyệt đẹp khi nhâm nhi cà phê tại quán ông Cư.

"Mình và nhóm bạn đi phượt đèo Hải Vân, vào quán chú mua nước giải khách và nghỉ ngơi thì vô tình phát hiện quán có view rất đẹp, nhìn thẳng ra biển Đà Nẵng. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng không gian thoáng đãng thích hợp ngắm cảnh, thư giãn. Cảm giác lúc ấy rất dễ chịu", Linh cho biết.

Nữ du khách nhận xét quán khá đơn sơ, đồ uống chủ yếu là nước ngọt có ga, cà phê phin, nước dừa... Tuy nhiên, đây là điều dễ hiểu bởi quán nằm ở ven đường đèo, điều kiện vật chất như điện, nước đều không thể đáp ứng. Giá đồ uống khá rẻ, từ 20.000 đến 50.000 đồng.

"Với điều kiện đường đèo như vậy, quán là điểm nghỉ ngơi lý tưởng sau chặng phượt đường dài. Nếu có cơ hội quay lại, mình vẫn sẽ đến quán chú ngắm cảnh và chụp ảnh check-in", Linh nói.

Đèo Hải Vân, một trong những biểu tượng thiên nhiên hùng vĩ nhất của Việt Nam, là nơi hội tụ giữa núi và biển, giữa lịch sử và hiện đại. Nằm vắt ngang dãy Trường Sơn hùng vĩ, con đèo này không chỉ là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, mà còn là cầu nối giữa hai miền văn hóa đặc sắc của đất nước.

Những năm trở lại đây, đèo Hải Vân không chỉ hút "dân phượt" bởi cung đường ngoằn ngèo mà con là điểm check-in được săn đón nhờ hàng loạt quán cà phê ven đường mọc lên.

Không chỉ quán chú Cư, dọc đường đèo có vô số quán cà phê phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, check-in của du khách như cà phê Hải Van Viên, cà phê Dốc Làng Vân, cà phê Hòn Đá Thuyền... Thời điểm đẹp nhất để "đi cà phê" đèo Hải Vân là vào sáng sớm hoặc lúc xế chiều.

