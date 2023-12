Quá trình công tác của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trước khi bị bắt

Trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", ông Nguyễn Thanh Bình có 4 năm 258 ngày trên cương vị Quyền Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu khi chính thức trở thành Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1964; tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) công tác tại Trường Đại học An Giang từ tháng 9-1986 đến tháng 5-2007. Sau đó, ông Bình bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Văn - tiếng Việt. Khi đó, ông Bình giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang.

Với trình độ Tiến sĩ Giáo dục học, ông Bình có bước tiến quan trọng khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Đến tháng 1-2013, ông Bình tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Công tác tại thị xã Tân Châu hơn 1 năm, ông Bình được HĐND tỉnh An Giang khóa 8, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kì 2011-2016. Đến tháng 8-2014, ông Nguyễn Thanh Bình chính thức giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 11-4-2019, ông Bình được giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 11-4-2019.

Trên cương vị Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được 46 ngày, ông Nguyễn Thanh Bình, chính thức trở thành Chủ tịch UBND tỉnh An Giang từ ngày 27-5-2019, tại kì họp thứ 10 (bất thường) của HĐNDn tỉnh An Giang khóa 9.

Ngày 30-6-2021, tại kỳ họp thứ nhất, khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đến khi bị bắt.

Từng ra văn bản "nóng" chấn chỉnh việc khai thác cát Ngày 28-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án khai thác, kinh doanh cát xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 và Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh An Giang. Chỉ 5 ngày sau, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình liền ra văn bản "nóng" về quản lý việc khai thác cát trên địa bàn. Trong văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thừa nhận thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên vẫn còn một số tổ chức, cá nhân sai phạm trong hoạt động khoáng sản. Sau đó, ông Bình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang khẩn trương thực hiện ngay việc đo đạc, kiểm tra địa hình đáy sông, đánh giá trữ lượng còn lại của tất cả các khu mỏ cát sông, dự án nạo vét thông luồng hoặc nạo vét chỉnh trị dòng chảy kết hợp thu hồi khoáng sản, quản lý chặt chẽ các khu mỏ và phương tiện khai thác cát. Ngoài ra, ông Bình còn yêu cầu Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải phối hợp làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

