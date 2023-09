Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: "Sự việc vừa qua là bài học xương máu"

Chiều 5-9, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và các địa phương ĐBSCL về việc bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh An Giang đã thu hồi giấy phép khai thác đối với 6 mỏ (trữ lượng khoảng 4,5 triệu m3) và khu mỏ của Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Tổng giám đốc công ty này là ông Lê Quang Bình vừa bị Bộ Công an bắt, khởi tố) đã dừng hoạt động.

Vì vậy, nguồn cát của An Giang không đảm bảo theo khối lượng đã phân bổ: thiếu khoảng 2,2 triệu m3 cho dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và thiếu gần 2 triệu m3 cát cho dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

"An Giang đã nhờ Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để phục hồi giấy phép đối với 6 mỏ trên để khai thác phục vụ cho các dự án đường cao tốc. Vừa qua, xảy ra sự việc tại An Giang, đó là việc cung cấp cát cho các công trình ngoài tỉnh mà không có sự phối hợp giữa các địa phương, không có phối hợp với chủ đầu tư, đây là một bài học xương máu" - ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại cuộc họp

Ông Nguyễn Thanh Bình cho hay khi An Giang cung cấp vật liệu cát cho các dự án của Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, thì Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có liên hệ phối hợp để đảm bảo có bao nhiêu m3 cát xuất khỏi An Giang là phải đến đúng công trình, để không xảy ra hiện tượng cát tuồn ra ngoài.

"Tỉnh đã thành lập 5 trạm kiểm soát đầu ra của cát trên các tuyến đường đi ra ngoài tỉnh. Trên cơ sở đó, chúng tôi có thông tin nguồn cát phục vụ cho chỗ nào, làm sao đảm bảo nguồn cát từ chỗ cung đến chỗ nhận phải chặt chẽ" – ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Trong 3 địa phương (An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp) cung cấp nguồn vật liệu cát lớn cho các dự án cao tốc tại ĐBSCL thì An Giang là gặp khó khăn nhiều nhất.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu An Giang sớm có báo cáo đầy đủ cho Thủ tướng, Phó Thủ tướng về hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng vật liệu san lấp trên địa bàn. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, vi phạm của doanh nghiệp để xử lý, nhưng không làm cản trở việc đưa nguồn vật liệu san lấp phục vụ các dự án cao tốc.

