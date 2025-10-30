AFC ra thông báo sẵn sàng xử Malaysia thua Việt Nam

Tổng thư ký AFC, ông Windsor John là người Malaysia - Ảnh: AFC

Chiều 30-10, trong lúc FAM vẫn đang hồi hộp chờ đợi phán quyết từ Ủy ban kháng cáo FIFA, Tổng thư ký của AFC - ông Windsor John lại đưa ra những phát ngôn không có lợi với bóng đá Malaysia.

"Cho dù đó là quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA hay Tòa án thể thao quốc tế (CAS), chúng tôi vẫn sẽ coi đó là quyết định cuối cùng.

Khi phán quyết đã chốt, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC để xem xét và chúng tôi sẽ hành động phù hợp với quyết định của FIFA, cũng như quyết định các trận đấu do AFC phụ trách.

Ủy ban kỷ luật AFC sau đó sẽ xem xét hồ sơ vụ việc để xác định những điểm nào đã bị vi phạm. Vì vậy điều này phụ thuộc vào hồ sơ vụ việc nào được FIFA chuyển trả cho AFC", ông Windsor John nói.

Hồi giữa tháng 10, AFC đã thông báo sẽ chỉ xử phạt bóng đá Malaysia sau khi FAM bất lực trong tiến trình kháng cáo của mình.

Theo quy định, nếu FAM vẫn nhận án phạt từ Ủy ban kháng cáo FIFA, họ có thể đưa vụ việc lên CAS trong thời gian 1-2 tháng tiếp theo.

Với thông báo mới nhất, AFC đính chính lại thông tin này, cho biết họ sẵn sàng xử phạt FAM ngay khi Ủy ban kháng cáo FIFA ra phán quyết. Tất nhiên nếu FAM kiện lên CAS và đảo ngược được tình thế, AFC cũng sẽ phải thay đổi quyết định của mình.

"Chúng ta phải nhớ rằng, có 2 hồ sơ vụ án - một hồ sơ thông qua Ủy ban kỷ luật, và một hồ sơ thông qua Tòa án bóng đá (FIFA Football Tribunal). Vì vậy sẽ có hai quyết định.

Nhưng đối với chúng tôi tại AFC, chúng tôi chỉ xem xét các án phạt đến từ tư cách của các cầu thủ, vì đó là vấn đề liên quan đến AFC", ông Windsor John nói thêm.

Ý của Tổng thư ký AFC là, nếu FIFA xác nhận Malaysia đưa ra sân những cầu thủ trái phép trong các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027, AFC có quyền xử phạt họ, và không quan tâm đến toàn bộ hồ sơ vụ án.

Trong hầu hết bài phát biểu của mình, ông Windsor John vẫn dùng cách nói toàn vẹn, không khẳng định bất cứ điều gì. Nhưng có thể thấy vị Tổng thư ký AFC đã giả định trường hợp FAM bị FIFA xử phạt.

Cần biết ông Windsor John là một người Malaysia. Khi vụ bê bối nổ ra, vị Tổng thư ký của AFC từng gây tranh cãi lớn khi nói rằng "có thể tuyển Malaysia sẽ không phải nhận hình phạt nào".

Nhưng với những diễn biến sau đó, ông Windsor John đã thừa nhận khả năng AFC sẽ xử thua tuyển Malaysia trong các trận đấu họ sử dụng cầu thủ trái phép, bao gồm trận gặp Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Khi đăng bài phát biểu của ông Windsor John, báo New Straits Times thậm chí giật tít: "AFC sẽ xử phạt sau khi FIFA quyết định trừng phạt FAM", cho thấy khả năng FAM thua vụ kháng cáo là rất lớn.

Và cũng trong bài báo này, New Strais Times cho biết có thể đến ngày 31-10, Ủy ban kháng cáo của FIFA mới chính thức kết luận vụ việc.

Tối 26-9, FIFA ra thông báo kết luận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gian dối, giả mạo giấy tờ để nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài, đưa họ vào danh sách đăng ký thi đấu trận thắng Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 10-6. 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu RM), trong khi 7 cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn