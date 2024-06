Phương thức mới trong thu hút đầu tư tại Nghệ An

Chọn lọc dòng vốn FDI

Trong những năm qua, phát huy những lợi thế sẵn có cùng với thực hiện tốt “5 sẵn sàng” trong thu hú đầu tư (sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng về nguồn nhân lực; sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; sẵn sàng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả), Nghệ An đang khẳng định vị thế rõ nét với các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, vươn mình trở thành động lực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.

Trong năm 2022 và 2023, Nghệ An liên tiếp đứng trong Top 10 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như: Luxshare, Foxconn, Goertek, Shandong, Everwin, Sunny, Juteng…

Một góc Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Nghệ An đang có nhiều thuận lợi trong thu hút đầu tư. Tỉnh sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư; sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư, coi khó khăn của nhà đầu tư là của tỉnh. Các ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả tích cực trong những năm qua; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các nhà đầu tư; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án Khu Công nghiệp, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư.

Trên cơ sở những ưu thế của Nghệ An, năm 2023 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ, Quốc hội cũng đã thể chế hóa các nội dung trong Nghị quyết của Bộ Chính trị; xây dựng những cơ chế, chính sách đặc thù giúp Nghệ An có động lực và nguồn lực thực hiện được những mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Mới đây, Thủ tướng cũng đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các phương án, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đều hướng đến phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng; thực hiện 3 đột phá chiến lược; hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế gắn với các lĩnh vực trọng tâm; phát triển 5 lĩnh vực kinh tế trụ cột và xây dựng 6 trung tâm đô thị tạo động lực dẫn dắt phát triển. Qua đó, sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, triển vọng mới cho sự phát triển đột phá, nhanh và bền vững của tỉnh.

Ông Jesse Martens - Giám đốc Quan hệ công chúng toàn cầu Công ty AkzoNobel trao đổi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Quang Đặng)

Hiện, Nghệ An đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu của tỉnh như: Đầu tư xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò; nâng cấp và mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh; hoàn thiện hệ thống hạ tầng và dịch vụ xã hội. Đồng thời, quy hoạch để mở rộng các khu, cụm công nghiệp. Nghệ An đang nỗ lực để bảo đảm có đủ quỹ đất, mặt bằng sạch với khoảng 1.500 ha thu hút đầu tư đến năm 2025.

Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua cũng như khắc phục những hạn chế, Nghệ An tiếp tục thu hút vốn FDI từ cả đối tác truyền thống và mới trong giai đoạn 2021-2030. Với mục tiêu vốn FDI đăng ký đạt từ 3-3,5 tỷ USD trong giai đoạn 2021 - 2025 và 4,5-5 tỷ USD trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Nghệ An tiếp tục có những định hướng chiến lược chọn lọc dòng vốn FDI, ưu tiên dòng vốn chất lượng cao, các dự án hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư

Được biết, để đạt hiệu quả nhất trong thu hút các dòng vốn đầu tư, Nghệ An đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ và toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ và hài hòa giữa các kênh phù hợp với yêu cầu chung về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tại địa phương.

Trong công tác xúc tiến đầu tư, Nghệ An tập trung vào các đối tác, lĩnh vực có định hướng và triển khai thực hiện có trọng tâm, không dàn trải, lồng ghép triệt để vào các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại và du lịch để đạt hiệu quả cao nhất.

Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đã có chuyến công tác châu Âu nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác châu Âu, đồng thời thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Theo đó, chuyến công tác đã kết nối các đối tác về kinh tế tại Vương quốc Hà Lan, Vương quốc Anh, CHLB Đức. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao đổi, giới thiệu về các tiềm năng, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh. Qua đó, nhất trí tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy đầu tư vào Nghệ An. Dự kiến trong năm 2025, đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ sang khảo sát, làm việc tại Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An khảo sát về quy trình vận hành của cảng Hamburg, CHLB Đức. (Ảnh: Quang Đặng)

Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An, để tiếp tục khẳng định vị thế của tỉnh trong thu hút vốn FDI, Nghệ An sẽ có nhiều phương thức mới trong thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh triển khai ứng dụng "Hỗ trợ doanh nghiệp NA" nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An kết nối dễ dàng với các cơ quan chính quyền địa phương, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, phát triển thị trường, Trung tâm phát hành các ấn phẩm số; gắn mã QR trong các ấn phẩm cũng như mã QR tài liệu trong các Hội nghị, Hội thảo, Chương trình Xúc tiến Đầu tư và đẩy mạnh thực hiện chiếu video xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trên các chuyến bay Vietnam Airlines. Qua đó, sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư trong tìm kiếm các thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh thuận lợi hơn.

Song song với đó, Nghệ An sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư đến từ các quốc gia có dự án đầu tư vào Nghệ An, đặc biệt là các Tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Đài Loan. Mở rộng nghiên cứu tiềm năng của các nhà đầu tư đến từ Australia, Mỹ, Ai Cập và Châu Âu.

Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, tiếp xúc trực tiếp với các đối tác, tập đoàn lớn, tiềm năng. Xúc tiến đầu tư theo lĩnh vực. Coi trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc tăng cường hỗ trợ cho các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, thường xuyên tổ chức đối thoại nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các nhà đầu tư. Khuyến khích và tạo diễn đàn để các nhà đầu tư đã thành công tại Nghệ An trình bày kinh nghiệm về đầu tư, qua đó giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư tại Nghệ An.

Tăng cường làm việc, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, các tổ chức và cơ quan quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài như JICA, KOICA, JETRO, KCCI, AmCham, EuroCham, KoCham, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN... tại Việt Nam nhằm tăng cường, mở rộng hợp tác song phương thu hút đầu tư, thương mại, du dịch. Tiếp tục triển khai quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của nước ngoài; giữa các địa phương của tỉnh Nghệ An với các địa phương của nước ngoài.

Mặt khác, Nghệ An tiếp tục quan tâm xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đối với sự phát triển của tỉnh, chú trọng thu hút vào các KKT, KCN, cụm công nghiệp; các nhà đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng và kinh doanh dịch vụ logistics.

Tác giả: NGUYỄN HÀ

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn