Phúc châm trong điều trị trào ngược thực quản (GERD): Tối ưu hóa trục thần kinh – tạng phủ

Việc lạm dụng PPI kéo dài không chỉ gây ra các tác dụng phụ hệ thống như loãng xương, giảm hấp thu Vitamin B12, mà còn làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột (tăng nguy cơ nhiễm Clostridium difficile). Quan trọng hơn, PPI chỉ giải quyết "phần ngọn" (trung hòa acid), trong khi căn nguyên gốc rễ nằm ở rối loạn vận động thực quản và áp lực tâm thần kinh vẫn chưa được xử lý triệt để, dẫn đến tỷ lệ tái phát lên tới 80%.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật phúc châm tại vùng bụng cho người bệnh trào ngược dạ dày thực quản, góp phần điều hòa khí cơ, hỗ trợ chức năng giáng nghịch của tạng Vị.

Góc nhìn Y học cổ truyền: Từ "Vị khí nghịch" đến "Can Vị bất hòa"

Trong YHCT, GERD thuộc phạm vi các chứng Vị quản thống, Ả thống, Nấc cụt. Cơ chế bệnh sinh cốt lõi được xác định bởi sự rối loạn chức năng của tạng Can và Vị:

Vị khí bất giáng: Thuận chiều sinh lý của Vị là "giáng" (đưa xuống). Khi Vị khí nghịch lên trên sẽ gây nóng rát, ợ chua, nuốt nghẹn.

Can khí uất kết: Stress và áp lực tâm lý khiến Can mất khả năng sơ tiết, hoành nghịch phạm Vị. Đây chính là mối liên hệ mật thiết giữa hệ thần kinh trung ương và hệ tiêu hóa.

Cận cảnh kỹ thuật phúc châm với phương pháp châm đa tầng (Thiên – Địa – Nhân), tác động toàn diện lên kinh lạc, tạng phủ và hệ thần kinh thực vật, hướng tới điều trị căn nguyên và phòng ngừa tái phát.

Phúc châm – Hệ thống điều trị đa tầng (Thiên – Địa – Nhân)

Phúc châm là hệ thống châm cứu hiện đại do GS. Bạc Trí Vân khởi xướng, lấy vùng bụng (Phúc) làm trung tâm điều tiết. Vùng bụng không chỉ là nơi tập trung các tạng phủ trọng yếu mà còn được coi là "Não bộ thứ hai" (Enteric Nervous System - ENS).

Cơ chế Kinh lạc (Nhâm – Xung mạch):

Vùng bụng là nơi hội tụ của Nhâm mạch (bể của các mạch âm) và Xung mạch (bể của huyết). Phúc châm tác động vào hệ thống huyệt đạo tại đây giúp điều hòa khí huyết toàn thân, đặc biệt là khả năng "giáng nghịch" và "chỉ thống". Khi khí cơ tại trung tiêu (dạ dày) được thông suốt, các triệu chứng trào ngược sẽ tự thuyên giảm.

Cơ chế Giải phẫu hiện đại (Tác động đa tầng):

Khác với thể châm thông thường, Phúc châm phân chia độ sâu của kim theo ba tầng: Thiên (Nông) - Địa (Sâu) - Nhân (Trung gian).

Tầng Thiên: Tác động vào hệ thống kinh lạc nông, giúp giảm nhanh các triệu chứng thực thể.

Tầng Địa: Tác động sâu vào cấu trúc tạng phủ, giúp điều chỉnh áp lực cơ thắt dưới thực quản (LES) và cải thiện nhu động dạ dày, giúp làm rỗng dạ dày nhanh hơn, ngăn chặn thức ăn trào ngược.

Tầng Nhân: Điều hòa hệ thần kinh thực vật, làm dịu các kích thích từ vỏ não xuống dạ dày, giải quyết triệt để yếu tố Stress – nguyên nhân hàng đầu gây tái phát GERD.

Người bệnh được điều trị kết hợp phúc châm và chiếu đèn hồng ngoại, giúp tăng cường tuần hoàn tại chỗ, hỗ trợ giảm triệu chứng và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ưu điểm lâm sàng vượt trội của Phúc châm

Ít đau, an toàn tuyệt đối: Kim châm nông, không đâm sâu vào các vùng nhạy cảm hay đầu chi, tạo cảm giác thư giãn tối đa cho người bệnh.

Hiệu quả bền vững: Không chỉ cắt cơn trào ngược, Phúc châm còn phục hồi chức năng Tỳ Vị, giúp bệnh nhân ăn ngon, ngủ sâu và giảm dần sự phụ thuộc vào thuốc Tây y.

Điều trị toàn thân: Giải quyết đồng thời các triệu chứng đi kèm như đầy bụng, khó tiêu, lo âu, mất ngủ.

Tác giả: Quốc Khánh - San Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn