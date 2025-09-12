Phú Thọ xác định CLB dự Giải hạng Nhất Quốc gia

Sân Việt Trì được chọn làm sân nhà của CLB Xuân Thiện Phú Thọ.

Ngày 12/9, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cơ quan này đã chấp thuận việc CLB Gia Định đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ và lấy sân Việt Trì làm sân nhà thi đấu ở Giải hạng Nhất Quốc gia 2025 - 2026.

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng đã tiến hành lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải hạng nhất mùa 2025-2026.

Giải sẽ gồm 12 CLB, thi đấu 22 vòng, tổng cộng 132 trận, bắt đầu từ ngày 19/9 và dự kiến khép lại vào tháng 6/2026.

Với sự thay đổi mới, vòng 1 của Xuân Thiện Phú Thọ sẽ gặp Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh vào ngày khai mạc 19/9, hứa hẹn mở màn mùa giải đầy hấp dẫn cho đội bóng mới đại diện cho Phú Thọ.

Ở một diễn biến khác, sau sáp nhập tỉnh, CLB Hòa Bình đã đề xuất được đổi tên thành CLB Phú Thọ, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Tuy nhiên vì một số lý do, CLB Hòa Bình không thể hoàn tất thủ tục và sau đó xin không tham dự giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2025/26.

Trước đó, hồi tháng 5/2025, CLB Phú Thọ cũ đã bị FIFA xử phạt vì liên quan đến hành vi dàn xếp tỉ số.

Cùng với việc CLB Hòa Bình bất ngờ rút lui khiến cho Phú Thọ có nguy cơ không có đội bóng chuyên nghiệp nào.

Tuy nhiên ngay trước khi giải hạng Nhất chuẩn bị khởi tranh, CLB Gia Định đã xin được di chuyển ra ngoài Bắc, đại diện cho Phú Thọ và lấy tên mới là CLB Xuân Thiện Phú Thọ.

Tác giả: Long Anh - Minh Sơn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn