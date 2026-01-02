Biến chứng vì làm đẹp cấp tốc đón Tết

Các cơ sở làm đẹp cũng tung ra quảng cáo sai sự thật để thu hút khách hàng, khiến nhiều người gặp biến chứng rất nặng, huỷ hoại nhan sắc và phải nhập viện.

Nữ bệnh nhân tiêm botox tại nhà và bị liệt toàn thân, thở máy.

Cấp cứu vì tiêm filler giá rẻ ở thẩm mỹ chui

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của các chị em mỗi dịp Tết đến, xuân về. Nhưng nhiều người vì muốn làm đẹp cấp tốc, không đến các cơ sở y tế được cấp phép mà đến spa, thẩm mỹ viện không được cấp phép, kiểm soát bởi các cơ quan chuyên môn và quản lý để tiêm filler nâng mũi, nâng ngực, nâng vòng 3 giá rẻ, hoạt động chui và phải lĩnh hậu quả lâu dài.

Với mong muốn có được vòng 1 căng tròn và quyến rũ, chị N.T.H (30 tuổi) đến một cơ sở spa để thực hiện tiêm filler HA vào ngực. Sau tiêm khoảng 2 tuần chị thấy ngực có u cục cứng và theo thời gian bầu ngực sưng đỏ, nóng và đau hơn nhiều. Hoảng hốt, chị H vào Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám. Tại đây, chị H được chẩn đoán là áp xe ngực phải sau tiêm filler. Đây là một dạng biến chứng sau tiêm chất làm đầy ở một cơ sở chui. Các bác sĩ đã phẫu thuật, hiện tại sức khỏe của chị đã ổn định và tiếp tục được điều trị.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng -Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhu cầu có được vòng 1 căng tròn và quyến rũ là hoàn toàn chính đáng của các chị em. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, người dân cần tìm hiểu thật kỹ về cơ sở, người thực hiện, phương pháp thực hiện và sản phẩm có được cấp phép và có đạt tiêu chuẩn y tế hay không.

"Nâng ngực bằng tiêm filler HA từng được quảng cáo là “nhanh – không phẫu thuật – không đau – không cần nghỉ dưỡng”. Thực tế, đây là phương pháp tiềm ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Đừng để thay vì có vòng 1 căng tròn và quyến rũ như quảng cáo, nhận lại kết quả cay đắng", BS Quang nhấn mạnh.

Bệnh viện Da liễu Trung ương đã ghi nhận rất nhiều bệnh nhân bị biến chứng vón cục, biến dạng ngực, viêm nhiễm, áp xe, hoại tử, tắc mạch gây mù mắt, hoại tử da, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng sau khi tiêm filler làm đẹp. BS Quang cảnh báo chị em không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, nhanh, không phẫu thuật mà lại an toàn tuyệt đối. Với nâng ngực, an toàn phải đặt lên hàng đầu, đừng đánh đổi sức khỏe chỉ vì lời quảng cáo.

Trào lưu tiêm chất trẻ hóa da nguy hiểm

Nghe quảng cáo làm đẹp da bằng phương pháp Peel da (dùng hoạt chất hoá học loại bỏ tế bào da hư tổn để thay thể bằng tế bào da mới) tại nhà vừa rẻ lại trắng, căng mịn nhanh, chị Đ.H.L (40 tuổi, Hà Nội) lên mạng đặt mua sản phẩm này về để sử dụng. Sau 3 tuần, da của chị L bị bong tróc, sần sùi, sạm đen phải đến bác sĩ da liễu để điều trị.

Trào lưu sử dụng Peel da tại nhà hiện nay đang được nhiều chị em sử dụng để làm đẹp cấp tốc. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, TS.BS Vũ Thái Hà, Trưởng Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, chị em không nên thực hiện trào lưu này khi chưa hiểu về tình trạng da của mình. Không phải da nào cũng áp dụng biện pháp Peel mặc dù đây là phương pháp được nhiều bác sĩ sử dụng vì đơn giản, rẻ tiền, tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nhiều biến chứng nếu không biết rõ tác dụng của sản phẩm.

Theo BS Hà, trong sản phẩm Peel có một số chất gây ảnh hưởng rối loạn sắc tố, gây kích ứng da, có thể gây nguy cơ ung thư da, nên trước khi sử dụng phải đánh giá tình trạng da. “Cùng một loại Peel nhưng các tình trạng da khác nhau làm cho độ sâu tác động cũng khác nhau, phải rất thận trọng. Chị em nên đến cơ sở uy tín, các bệnh viện chuyên ngành da liễu để thực hiện, bôi thuốc dưới sự giám sát của bác sĩ, chứ không phải mua Peel trên thị trường về tự bôi”, BS Hà nhấn mạnh.

Cùng với phương pháp làm đẹp này, những quảng cáo “đẹp không tì vết” bằng tiêm chất trẻ hoá da thần tốc cũng khiến nhiều chị em đến spa, cơ sở làm đẹp và tiêm phải sản phẩm không được cấp phép. Điển hình là chị Đ.T.T (45 tuổi, Hải Phòng), sau khi tiêm chất trẻ hóa, mặt chị nóng đỏ, đau rát, làn da nổi chi chít mụn mủ.

TS.BS Vũ Thái Hà cho biết, tiêm chất trẻ hoá da hiện nay có nhiều loại được Bộ Y tế cấp phép, bên cạnh đó cũng có rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc. Năm 2025 Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận nhiều ca biến chứng rất nặng, thường gặp nhất là sau khi tiêm chất trẻ hoá bị phản ứng u hạt, tăng sắc tố sau viêm, tổn thương teo ở những vùng da được tiêm và sẹo lõm. Phương pháp làm đẹp này là đưa thuốc vào trong da để xử lý tình trạng da nào đó, vì vậy, BS Hà khuyến cáo chị em nên đến các cơ sở uy tín, được các bác sĩ thăm khám và đưa ra khuyến cáo dùng chất nào để tiêm.

Làm đẹp là cả một quá trình, không có cái gì vừa thần tốc vừa giá rẻ lại mang đến vẻ đẹp “lột xác” trong một thời gian rất ngắn. Cách đây không lâu, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một phụ nữ 34 tuổi ở Hà Nội tiêm botox tại nhà (tiêm vào trán và hai bên cằm) từ người quen trên mạng, sau đó nhanh chóng bị liệt toàn thân, phải đặt ống nội khí quản, thở máy. Chị được chẩn đoán ngộ độc độc tố botulinum do vi phạm về điều trị thẩm mỹ.

Theo các bác sĩ, nhiều spa, salon tóc, thậm chí người bán hàng online… đều có thể tuỳ tiện, thậm chí liều lĩnh đứng ra tiêm botox hoặc các thuốc làm trắng da không rõ nguồn gốc, không biết định liều an toàn và không có khả năng cấp cứu khi tai biến xảy ra, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, rất ít cơ sở vi phạm bị phát hiện, xử lý. Người dân thì thiếu hiểu biết hoặc chủ quan, ham rẻ, thường giấu gia đình đi làm đẹp, khi gặp phải tai biến lại rất ít nạn nhân phản ánh, tố cáo cơ sở tiêm sai phạm mà thường che giấu do ngại bị phanh phui.

BS Hà khuyến cáo, chị em khi làm đẹp cấp tốc đón Tết nên ưu tiên làm đẹp không xâm lấn hoặc xâm lấn tối thiểu không để lại vết tích trên bề mặt da, nhưng phải đến cơ sở y tế uy tín và được thăm khám, thực hiện, theo dõi bởi các bác sĩ chuyên khoa da liễu.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn