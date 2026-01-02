Lào chia tay HLV người Hàn Quốc

Ông Ha Hyeok Jun rời vị trí HLV trưởng tuyển Lào.

Trong thông báo chia tay, LFF bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của HLV Ha Hyeok Jun, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới ông trên chặng đường sự nghiệp sắp tới. Việc chia tay mở ra một giai đoạn mới, khi bóng đá Lào tiếp tục tìm kiếm hướng đi phù hợp nhằm duy trì đà phát triển đã được đặt nền móng thời gian qua.

Được bổ nhiệm vào tháng 8/2024, HLV Ha Hyeok Jun trải qua 1 năm và 4 tháng làm việc tại Lào. Trong khoảng thời gian không dài nhưng đầy thử thách ấy, nhà cầm quân người Hàn Quốc được đánh giá để lại nhiều dấu ấn tích cực.

Ông mang đến phương pháp huấn luyện hiện đại, kỷ luật và khoa học, góp phần nâng cao tư duy chiến thuật, tinh thần thi đấu cho các tuyển thủ Lào, vốn bị xem là một trong những đội bóng yếu của khu vực.

Với HLV Ha Hyeok Jun, đội tuyển Lào có những bước tiến rõ rệt về tổ chức lối chơi và bản lĩnh thi đấu. Điểm nhấn đáng nhớ nhất là trận hòa 2-2 trước Indonesia tại ASEAN Championship 2024, kết quả được xem như một cột mốc quan trọng, thể hiện sự tiến bộ và khát vọng vươn lên của bóng đá Lào trên bản đồ Đông Nam Á.

Bên cạnh thành tích trên sân cỏ, HLV Hyeok Jun còn được ghi nhận bởi vai trò truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho đội ngũ huấn luyện trong nước. Nhiều cầu thủ Lào cho thấy sự tự tin và trưởng thành hơn khi được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp mà ông xây dựng.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn