Bắt tạm giam 2 bị can hiếp dâm và giao cấu với 2 chị em

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Đạt (trái) và Cao Dương Linh - Ảnh: MINH PHƯỚC

Chiều 2-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi) về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi"; Cao Dương Linh (21 tuổi) về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Cả hai bị can đều ngụ tại xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đầu tháng 12-2025, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Đạt và em L.A. (15 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang) quen biết, phát sinh tình cảm.

Trong lúc hẹn hò tìm chỗ tâm sự, Đạt rủ thêm bạn là Cao Dương Linh đi cùng, còn L.A. cũng rủ em K.A. (13 tuổi, là em gái của L.A.) đi cùng để giới thiệu cho Linh.

Những lần hẹn hò gặp nhau, mặc dù biết L.A. và K.A. còn là trẻ em nhưng Đạt nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại L.A, Linh thì nhiều lần xâm hại K.A..

Sự việc sau đó bị người nhà của L.A. và K.A. phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Đạt và Linh đến cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: MINH PHƯỚC - BỬU ĐẤU

Nguồn tin: tuoitre.vn