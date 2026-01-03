Chàng rể Mông Cổ mang sữa bò sang hỏi vợ Việt Nam

Ngày 29/12, chú rể Khosbayar (sinh năm 1999, quốc tịch Mông Cổ) cùng gia đình 12 người diện deel (trang phục truyền thống của người Mông Cổ), mang 12 tráp lễ đến hỏi cưới Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (sinh năm 2001, quê Khánh Hòa). Nghi thức đính hôn và trang phục truyền thống Mông Cổ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng những ngày qua.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Bảo Ngọc tỏ ra vui mừng khi sự kiện trọng đại của mình được mọi người quan tâm, đồng thời cảm thấy hài hước khi nhiều người gọi cô là "công chúa".

"Kể từ lúc bộ ảnh lễ đính hôn viral, tôi cười suốt mỗi lần đọc bình luận của mọi người. Không ngờ lại được cộng đồng mạng quan tâm đến thế", Bảo Ngọc nói.

Chú rể Khosbayar và cô dâu Bảo Ngọc trong lễ ăn hỏi ngày 29/12. Ảnh: Nguyễn Tấn Khiêm.

Nghi thức từ thảo nguyên

Lễ đám hỏi diễn ra tại nhà gái ở Khánh Hòa nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi hình ảnh chú rể người Mông Cổ trong trang phục truyền thống, cùng gia đình sang Việt Nam hỏi cưới được chia sẻ rộng rãi.

Điểm nhấn là 12 tráp sính lễ được chuẩn bị công phu, trong đó 6 tráp theo phong tục cưới hỏi Việt Nam và 6 tráp mang đậm dấu ấn văn hóa Mông Cổ bao gồm khăn khadag xanh, trang sức bạc, thực phẩm trắng (tsagaan Idee) là sữa.

Một tráp riêng màu trắng, đựng đôi guốc trắng được chú rể chuẩn bị để tặng cô dâu, thể hiện sự trân trọng và chăm chút cho ngày trọng đại.

Lễ ăn hỏi vẫn giữ sính lễ đặc trưng của Việt Nam và Mông Cổ. Ảnh: Nguyễn Tấn Khiêm.

Không chỉ khác biệt ở sính lễ, nghi thức cưới hỏi đặc trưng của gia đình chú rể là điều nhiều người lần đầu được chứng kiến.

Khi đến nhà gái, đại diện nhà trai thực hiện nghi lễ dâng chén sữa bò, biểu tượng của sự tinh khiết, sung túc và tôn kính trong văn hóa Mông Cổ, để bày tỏ lòng thành với gia đình cô dâu. Nghi thức này được thực hiện song song với các lễ truyền thống của Việt Nam như thắp hương gia tiên, lễ xin dâu, ra mắt hai họ.

"Chúng tôi thống nhất vẫn sẽ giữ nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam và Mông Cổ, thể hiện sự tôn trọng của gia đình hai bên", Bảo Ngọc cho hay.

Sự kết hợp hài hòa giữa hai nền văn hóa khiến buổi lễ vừa trang trọng, vừa gần gũi. Nhiều người nhận xét rằng hiếm có đám hỏi nào vừa giữ được nét truyền thống Việt, vừa thể hiện rõ bản sắc văn hóa của quốc gia khác như vậy.

Chia sẻ sau khi lễ đám hỏi, cô dâu cho biết bản thân bất ngờ và xúc động khi nhà trai chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu rất kỹ phong tục cưới hỏi Việt Nam. Với cô, điều đáng quý nhất không nằm ở yếu tố lạ mắt hay hình thức bề ngoài, mà là thái độ trân trọng, nghiêm túc của chú rể và gia đình chồng dành cho mình cũng như nhà gái.

"Gia đình chú rể cũng bày tỏ sự ấn tượng trước không khí đầm ấm, đông đủ người thân và các nghi thức truyền thống của đám hỏi Việt Nam. Buổi lễ không chỉ là sự kiện trọng đại của hai cá nhân, mà còn là dịp để hai gia đình, hai nền văn hóa lần đầu gặp gỡ và gắn kết", cô dâu chia sẻ.

Gia đình Khosbayar diện trang phục truyền thống đến nhà gái. Ảnh: Nguyễn Tấn Khiêm.

Bên dưới video về lễ đính hôn, nhiều người tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên chứng kiến nghi thức truyền thống của người Mông Cổ. "Cưới chồng Mỹ, Pháp... nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy dâu Việt Nam cưới chồng Mông Cổ đó", "Lần đầu thấy đám hỏi Mông Cổ, tò mò ghê" là một số bình luận trên trang TikTok của Bảo Ngọc.

Trong khi đó, lễ ăn hỏi của Bảo Ngọc và Khosbayar cũng để lại nhiều trải nghiệm đặc biệt với ekip ghi hình. Người chụp ảnh Nguyễn Tấn Khiêm cho biết đây là lần đầu anh chụp ảnh cưới cho một gia đình người Mông Cổ, nên không tránh khỏi cảm giác lo lắng ban đầu.

Theo anh, rào cản lớn nhất không nằm ở kỹ thuật, mà ở giao tiếp và lễ nghi. Đây là hai yếu tố cốt lõi trong một nghi lễ truyền thống mà anh chưa từng tiếp xúc trước đó.

"Với người làm nghề, khoảnh khắc đáng giá nhất là cảm xúc thật của nhân vật chính. Buổi lễ của Bảo Ngọc và chồng tràn ngập niềm vui và sự gắn kết, những ánh mắt, nụ cười và cử chỉ tình cảm của hai họ gần như tự nhiên đi vào ống kính", anh chia sẻ.

Cô dâu Việt và chú rể Mông Cổ có nhiều tương tác dễ thương trong ngày vui. Ảnh: Nguyễn Tấn Khiêm.

Chuyện tình xuyên quốc gia

Đằng sau lễ đám hỏi gây sốt là một câu chuyện tình kéo dài nhiều năm, bắt đầu từ một điểm đến trung gian là Nhật Bản. Cô dâu kể cả hai quen nhau khi cùng du học tại xứ sở hoa anh đào vào năm 2021. Ban đầu, cả hai chỉ là người bạn học chung trường, thỉnh thoảng chạm mặt nhưng chưa có nhiều tương tác.

Mãi đến khi học chung lớp, chàng trai người Mông Cổ mới thực sự chú ý đến cô gái Việt. Theo chia sẻ của cô dâu, chú rể là người sống tình cảm, thể hiện sự quan tâm rất rõ ràng. Anh thường xuyên ngồi cạnh, trò chuyện, xuất hiện bên cô trong sinh hoạt hàng ngày. Sự kiên trì kéo dài hơn một năm trước khi cô dâu chính thức nhận lời yêu.

Bảo Ngọc và ông xã quyết định sinh sống tại Nhật Bản sau khi cưới. Ảnh: NVCC.

Trong quá trình tìm hiểu, chú rể được nhận xét là người coi trọng gia đình, sống chân thành và luôn để ý đến cảm xúc của người khác. Đây cũng là yếu tố khiến cô cảm thấy yên tâm khi quyết định tiến tới hôn nhân, dù biết rằng cuộc sống hôn nhân sẽ không tránh khỏi những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ.

Tháng 8/2024, Bảo Ngọc sang Mông Cổ ra mắt gia đình chồng tương lai. Trái với hình dung ban đầu về một đất nước gắn liền với thảo nguyên và lối sống du mục, Mông Cổ hiện đại hơn cô tưởng. Các thành phố phát triển, nhịp sống sôi động, con người thân thiện và cởi mở.

Ấn tượng lớn nhất của cô dâu sinh năm 2001 là cách gia đình chú rể chào đón mình. Những cái ôm thân thiện, sự quan tâm từ điều nhỏ nhất giúp cô nhanh chóng xóa bỏ cảm giác xa lạ.

Sau gần 4 năm quen biết và yêu nhau, cặp đôi quyết định về chung một nhà và tiếp tục sinh sống tại Nhật Bản. Bảo Ngọc tiết lộ lễ cưới sẽ được tổ chức vào hai năm sau.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: znews.vn