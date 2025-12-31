Chồng ngoại tình, mua nhà riêng cho gái còn quay sang dạy tôi bài học về tài chính

Nếu không phải một buổi chiều vô tình cầm điện thoại chồng để đặt xe cho con, có lẽ tôi vẫn tưởng hôn nhân của mình đang êm ấm. Tin nhắn đến bất chợt từ một cô gái trẻ (nhìn avatar trên zalo rất xinh xắn) nhắn rằng: "Em về nhà rồi nhé, nay em về sớm, yêu anh". Chỉ nửa phút sau, cô gái ấy vội thu hồi tin nhắn nhưng tôi đã kịp đọc. Tôi đã đứng lặng vài phút, ban đầu cho rằng có thể ai đó nhắn nhầm nhưng sự nghi ngờ khiến tôi lật tung danh bạ của chồng lên rồi tìm thấy ảnh avatar của cô gái đó. Tôi bấm vào xem trang cá nhân trên zalo thì thấy đó là một cô gái rất xinh xắn, check in nhiều ở các quán cà phê, nhà hàng sang trọng, không bao giờ nhìn thấy người đi cùng cô ấy. Và có một số ảnh chụp kiểu sexy ở trong một căn phòng chung cư mà ban công nhìn thấy tòa nhà tôi ở, thường kèm theo chú thích là buồn, nhớ anh, đêm khó ngủ...

Một tuần sau đó, tôi âm thầm kiểm tra tất cả các giao dịch ngân hàng, hoạt động của chồng trên mạng xã hội, giấy tờ sổ sách của anh. Thậm chí còn mua một chiếc sim số đẹp, giả vờ làm quen cô gái kia rồi tán tỉnh một thời gian, tôi còn chịu chi đến mức chuyển khoản cho cô ta mỗi lần 1 triệu gọi là "cho em uống trà sữa".

Nửa tháng sau, tôi cũng điều tra ra tầng, phòng cô ta ở, đau hơn là chính chồng tôi cũng thường xuyên ra vào tòa nhà này. Có lẽ chính anh đã mua cho cô ta căn chung cư đó.

Khi đầy đủ bằng chứng, tôi hỏi chồng, anh không chối bỏ chuyện ngoại tình, cũng chẳng tỏ ra hốt hoảng, lo lắng khi bị vợ biết. Anh chỉ nói căn nhà vẫn đứng tên anh, cô gái kia chỉ ở đó, không có chuyện anh bỏ tiền ra mua nhà cho gái như thế. Cách anh nói bình thản như thể đang giải thích một khoản đầu tư, một món tài sản vẫn còn nguyên giá trị, không hề thất thoát. Tôi nghe mà không biết nên đau vì điều gì trước, vì anh phản bội tôi hay vì anh coi chuyện phản bội nhẹ như một phép toán vẫn đang có lãi.

Tôi đã khóc rất nhiều trong mấy ngày đó, khóc không thành tiếng, khóc trong nhà tắm, khóc lúc lái xe, khóc khi nhìn con ngủ. Tôi trách móc, tôi giận dữ, tôi nói những câu mà chính tôi cũng thấy mình xa lạ. Nhưng càng nói, anh càng lý lẽ. Anh nhấn mạnh rằng tài sản vẫn an toàn, gia đình không mất mát gì, rằng anh vẫn chu cấp đầy đủ, vẫn làm tròn trách nhiệm làm cha. Tôi bỗng thấy mình như người đang làm ầm lên một chuyện mà theo anh hoàn toàn có thể xếp gọn lại nếu tôi chịu im lặng.

Tôi bắt đầu nghĩ đến ly hôn nhưng đi kèm với nó là một nỗi sợ khác, thực tế và trần trụi. Tôi đã ở nhà nhiều năm chăm con, thu nhập không còn như trước. Tài sản chung phần lớn do anh đứng tên. Căn chung cư kia, dù đứng tên anh, vẫn là tiền trong thời kỳ hôn nhân. Tôi không muốn ra đi tay trắng, càng không muốn để anh tiếp tục sống thoải mái với lựa chọn của mình.

Tôi giằng co mỗi ngày giữa hai suy nghĩ. Một bên là tự trọng, là mong muốn chấm dứt một cuộc hôn nhân đã vỡ nát. Một bên là tính toán về tài sản, về quyền lợi, về tương lai của mẹ con tôi. Có lúc tôi thấy mình thực dụng, có lúc lại thấy mình quá ngây thơ nếu tin rằng ra đi nhẹ nhàng là đủ.

Tôi nên ly hôn ngay để tìm kiếm bình yên hay nên bình tĩnh tính toán để lấy lại càng nhiều thứ thuộc về mình và con nhất?

