Một phần của Instagram đã chết

Adam Mosseri hiện là người đứng đầu Instagram. Ảnh: Vanity Fair.

Trong thông điệp tổng kết cuối năm đăng trên Threads, Adam Mosseri, người đứng đầu Instagram, cho biết nền tảng sẽ buộc phải thay đổi để thích nghi với làn sóng nội dung do AI tạo ra sắp tới. Ông cũng cảnh báo rằng sự trỗi dậy của AI đã “khai tử” nét thẩm mỹ đặc trưng của nền tảng.

“Trừ khi bạn dưới 25 tuổi và sử dụng Instagram, nếu không thì có lẽ bạn vẫn nghĩ ứng dụng này là một màn hình toàn ảnh vuông. Thẩm mỹ được chăm chút kỹ như trang điểm rất đậm, làm mịn da, ảnh có độ tương phản cao và phong cảnh đẹp”, Mosseri viết.

Vị lãnh đạo của Meta cho rằng dòng feed như thế không còn nữa. Người dùng đã ngừng đăng những khoảnh khắc lên trang cá nhân từ nhiều năm trước. Thay vào đó, họ cập nhật đời sống với bạn bè thông qua những bức ảnh “chụp giày dép hay khoảnh khắc đời thường kém trau chuốt”, được gửi qua tin nhắn trực tiếp.

Mosseri cho rằng các nhà sáng tạo nội dung đang phải chấp nhận xu hướng phổ biến ngày càng lớn của hình ảnh do AI tạo ra. Họ dần thay thế những bố cục lưới được sắp đặt kỹ lưỡng cùng phong cách nhiếp ảnh chuyên nghiệp, để hướng tới một “thẩm mỹ thô, mộc hơn”.

“Hình ảnh đẹp hiện giờ rất rẻ để tạo ra và cũng nhàm chán để tiêu thụ. Mọi người muốn nội dung mang cảm giác thật”, ông viết. Các nền tảng mạng xã hội như Instagram đang chật vật đối phó với làn sóng nội dung do AI tạo ra, khi những công cụ như Midjourney hay Sora giúp việc sản xuất hình ảnh và video về gần như bất cứ thứ gì trở nên cực kỳ dễ dàng.

Đồng thời, Meta cũng đang chạy đua để tích hợp các công cụ AI vào các nền tảng của mình. Năm ngoái, Instagram ra mắt AI Studio, cho phép người dùng tạo các chatbot tùy chỉnh, bao gồm cả phiên bản kỹ thuật số của chính họ. Trước đó công ty cũng từng thử nghiệm các KOL do AI tạo ra dựa trên người nổi tiếng có thật.

Mosseri cho biết theo thời gian, các nền tảng mạng xã hội sẽ ngày càng khó phân biệt nội dung do AI tạo ra khi công nghệ này ngày càng tinh vi. Một giải pháp khả thi là các hãng máy ảnh có thể ký số (cryptographic signature) cho ảnh ngay tại thời điểm chụp để chứng minh chúng là thật.

Cựu lãnh đạo của Facebook cho rằng người dùng Instagram cần gắn nhãn rõ ràng nội dung do AI tạo ra, minh bạch hơn về danh tính của những người đăng bài trên nền tảng. Đồng thời, nền tảng cần xây dựng các công cụ sáng tạo tốt hơn để nhà sáng tạo người thật có thể cạnh tranh với những nội dung được tạo hoàn toàn bằng AI.

“Trong phần lớn cuộc đời mình, tôi có thể yên tâm cho rằng đại đa số những bức ảnh hay video tôi nhìn thấy là những khoảnh khắc được ghi lại khá trung thực từ đời thực. Rõ ràng, điều đó giờ đây không còn đúng nữa”, Mosseri viết.

Adam Mosseri, đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Instagram từ năm 2018 sau khi hai nhà đồng sáng lập Kevin Systrom và Mike Krieger rời đi. Trước đó, ông từng là một trong những lãnh đạo cấp cao tại Facebook, phụ trách News Feed - bộ phận cốt lõi định hình cách người dùng tiếp nhận nội dung trên mạng xã hội.

Tác giả: Nhật Tường

