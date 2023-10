Phụ nữ Công an Nghệ An kết nối, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi

Đại diện Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cùng chính quyền địa phương đã đến trao quà và nhận đỡ đầu em Trần Tiến Anh, sinh năm 2013, học lớp 5A, trường tiểu học Tân Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Nhận đỡ đầu các em mồ côi nhằm động viên, khuyến khích các em cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống, vững bước trên con đường phía trước



Bất hạnh bất ngờ ập đến khiến 2 chị em Tiến Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đó là vào năm 2019, mẹ em qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo và tiếp đến năm 2022, bố em bị tai nạn giao thông cũng qua đời. Hiện nay, Tiến Anh và chị gái đang ở cùng bà nội đã 75 tuổi già yếu ở xóm Xuân Dương, xã Tân Xuân, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo.

Tiếp đó, đoàn cán bộ Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tân Kỳ đã đến xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Tại đây, đoàn đã tặng quà và nhận đỡ đầu em Trần Kim Thành ở xóm Dương Hạp, hiện em đang học lớp 7 và chị gái học lớp 9, từ khi bố mẹ mất, Thành và chị gái đã ở cùng với cố nội năm nay đã 95 tuổi.

Tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã kết nối và nhận đỡ đầu em Hồ Lê Thắng Lợi ở xóm Tân Hòa. Em Lợi cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố em đã bỏ đi từ lúc em vừa sinh ra, mẹ tần tảo sớm hôm nuôi em khôn lớn. Thế nhưng, bất hạnh lại bất ngờ ập xuống khi mẹ em vừa mới qua đời do tai nạn giao thông, nay em sống cùng ông bà ngoại đã già yếu.

Việc nhận đỡ đầu các em mồ côi nhằm động viên, khuyến khích các em cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống, vững bước trên con đường phía trước. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, nhân văn của Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và các nhà hảo tâm, thể hiện những giá trị tốt đẹp của tình người, của tấm lòng nhân ái vì cộng đồng, trong đó quan tâm yêu thương và có trách nhiệm đối với những thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Đại diện Hội phụ nữ Công an tỉnh phát biểu, mong muốn các em và gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống



Theo rà soát, hiện nay toàn huyện Tân Kỳ có tới 410 trẻ em mồ côi, trong đó có 126 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 23 trẻ khuyết tật. Qua kêu gọi, kết nối của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tân Kỳ, đến nay đã có 48 trẻ em trên địa bàn huyện được các cơ quan tổ chức, tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện nhận đỡ đầu từ nay cho đến năm 18 tuổi.

Mong rằng trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan tổ chức, các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm để có thêm các trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu, giảm bớt khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Tác giả: Hải Yến - Cẩm Tú

Nguồn tin: congly.vn