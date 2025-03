Khoảnh khắc cha và con gái trong sân nhà lọt vào camera, soi cận thứ cha cầm trên tay khiến tất cả xúc động

Trong video, người cha đang chiếu đèn pin vào con gái nhỏ đang mặc chiếc váy công chúa xinh đẹp trong sân và di chuyển đèn để chơi đùa cùng con. Cô bé di chuyển tới đâu, người cha liền xoay người theo để ánh đèn luôn chiếu sáng trên người bé, khiến cô bé tựa như một công chúa nhỏ rạng rỡ dưới ánh đèn của vũ hội.

Nguồn: Thanh Tú

Khoảnh khắc bình dị và giản đơn nhưng chứa đựng tình yêu, sự cưng chiều của người cha dành cho con gái mình. Cô bé và người cha đều nở nụ cười hạnh phúc, tạo nên một hình ảnh đẹp khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Sau khi đoạn video được lan truyền, rất nhiều bình luận cảm động đã được cộng đồng mạng chia sẻ:

"Nhìn bé con nhớ lại mình lúc nhỏ, con gái đầu lòng lại lười ăn nên bố cứ phải đưa đi chơi, bón từng thìa, chăm sóc từng tí. Đến ngày lấy chồng, bố đưa sang nhà chồng xong lúc về bố khóc như mưa."

"Về sau mà cô bé đi lấy chồng chắc bố khóc cạn nước mắt."

“Bé gái chắc chắn đã có tuổi thơ đẹp nhất”

Khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ấm áp đã khiến không ít người nghĩ về tuổi thơ của chính mình, về những người cha luôn âm thầm yêu thương con bằng những cách dịu dàng như vậy.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn