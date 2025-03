Phóng to đoạn clip camera an ninh quay lại 1 gia đình, cộng đồng mạng phát hiện điểm không ngờ

Mới đây, một đoạn clip được người vợ đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Clip ghi lại khoảnh khắc đáng yêu khi một bé con nhận ra mẹ mình sau một ngày xa cách.

Ban đầu, em bé vẫn vui vẻ chơi đùa cùng bố, chưa hề nhận ra mẹ đang đứng ngay cạnh. Nhưng ngay khi nhìn thấy mẹ, bé đã vội vã ôm chầm lấy mẹ với ánh mắt tràn đầy niềm vui. Khoảnh khắc đầy cảm xúc này nhanh chóng lên xu hướng, nhận vô số lượt tương tác.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bất ngờ hơn là gương mặt của hai vợ chồng trong clip. Rất nhiều bình luận trên mạng xã hội bày tỏ đồng tình rằng hai người giống nhau đến mức "cứ như đang dùng chung một khuôn mặt". Các bình luận hài hước được để lại:

"Công nhận là nét phu thê đỉnh cao!"

"Giống nhau từ khuôn mặt đến cả nụ cười. Bé lớn lên chắc là bản sao hoàn hảo!”

“Đây đúng là duyên phận rồi, giống nhau như hai giọt nước.”

Hiện đoạn clip vẫn tiếp tục gây bão trên các trang mạng xã hội.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn